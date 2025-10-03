РУС
Новости Бойцов Азова вернули из плена РФ
1 365 6

Из плена РФ вернули двух бойцов "Азова", которые провели в неволе более трех с половиной лет

Обмен пленными 2 октября

Во время обмена военнопленными 2 октября в Украину вернули двух бойцов бригады "Азов", которые находились в российской неволе почти три с половиной года.

Об этом сообщил командир 1 корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко, передает Цензор.НЕТ.

Он поздравил побратимов с возвращением домой и поблагодарил за силу духа во время пребывания в нечеловеческих условиях российских тюрем.

"Каждый военнослужащий, который сражался в Мариуполе, должен быть возвращен домой", - подчеркнул Прокопенко.

Напомним, вчера был проведен комбинированный обмен пленными. Из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев - часть из них обменяны согласно договоренностям в Стамбуле, часть - в рамках очередного, 69-го обмена.

Автор: 

плен (2711) Азов (838)
Героям слава!
03.10.2025 11:55 Ответить
І ганьба тому, хто організував здачу Маріуполя і "контрольовану" евакуацію Азовців.
03.10.2025 12:08 Ответить
Ганьби замало. Палю йому!
03.10.2025 12:10 Ответить
гарна новина, бажаю скорішого відновлення
03.10.2025 12:25 Ответить
В скільки залишилося?!!!!
03.10.2025 12:41 Ответить
 
 