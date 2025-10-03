Из плена РФ вернули двух бойцов "Азова", которые провели в неволе более трех с половиной лет

Во время обмена военнопленными 2 октября в Украину вернули двух бойцов бригады "Азов", которые находились в российской неволе почти три с половиной года.

Об этом сообщил командир 1 корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко.

Он поздравил побратимов с возвращением домой и поблагодарил за силу духа во время пребывания в нечеловеческих условиях российских тюрем.

"Каждый военнослужащий, который сражался в Мариуполе, должен быть возвращен домой", - подчеркнул Прокопенко.

Напомним, вчера был проведен комбинированный обмен пленными. Из российской неволи освобождены 185 военных и 20 гражданских украинцев - часть из них обменяны согласно договоренностям в Стамбуле, часть - в рамках очередного, 69-го обмена.

