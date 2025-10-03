З полону РФ повернули двох бійців "Азову", які провели в неволі понад три з половиною роки

Під час обміну військовополоненими 2 жовтня в Україну повернули двох бійців бригади "Азов", які перебували в російській неволі майже три з половиною роки.

Про це повідомив командир 1 корпусу Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко, передає Цензор.НЕТ.

Він привітав побратимів із поверненням додому та подякував за силу духу під час перебування в нелюдських умовах російських тюрем.

"Кожен військовослужбовець, який бився в Маріуполі, має бути повернений додому", - підкреслив Прокопенко.

Нагадаємо, вчора було проведено комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.

