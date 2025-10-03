УКР
Новини Бійців Азову повернули з полону РФ
1 771 7

З полону РФ повернули двох бійців "Азову", які провели в неволі понад три з половиною роки

Обмін полоненими 2 жовтня

Під час обміну військовополоненими 2 жовтня в Україну повернули двох бійців бригади "Азов", які перебували в російській неволі майже три з половиною роки.

Про це повідомив командир 1 корпусу Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко, передає Цензор.НЕТ.

Він привітав побратимів із поверненням додому та подякував за силу духу під час перебування в нелюдських умовах російських тюрем.

"Кожен військовослужбовець, який бився в Маріуполі, має бути повернений додому", - підкреслив Прокопенко.

Нагадаємо, вчора було проведено комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.

Героям слава!
03.10.2025 11:55 Відповісти
І ганьба тому, хто організував здачу Маріуполя і "контрольовану" евакуацію Азовців.
03.10.2025 12:08 Відповісти
Ганьби замало. Палю йому!
03.10.2025 12:10 Відповісти
гарна новина, бажаю скорішого відновлення
03.10.2025 12:25 Відповісти
В скільки залишилося?!!!!
03.10.2025 12:41 Відповісти
Верховний дав наказ здаватися, адже гарантії про людяне поводження в полоні є, хлопці здалися, ні гарантій ні людяниго поводження як не було, так і нема! 🤬 вітаю воїнів з поверненням, скорійшого відновлення, та одужання!
03.10.2025 13:25 Відповісти
 
 