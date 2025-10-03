РУС
Новости Государственная измена
1 507 5

СБУ задержала корректировщицу российского ГРУ, которая наводила вражеские удары на больницы Славянска. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одну агентку российской военной разведки. Злоумышленница готовила координаты для авиационных атак РФ на Краматорском направлении.

Как установило расследование, вражеской пособницей оказалась 53-летняя продавщица в магазине прифронтового Славянска, которая ждала полной оккупации региона, информирует Цензор.НЕТ.

В поле зрения российского ГРУ женщина попала, когда "сливала" последствия вражеских "прилетов" по городу в Телеграм-каналы. После вербовки агент начала искать медучреждения, где лечились и проходили реабилитацию раненые воины Сил обороны.

Чтобы получить такую информацию, она "втемную" выспрашивала ее у знакомых и своего мужа - водителя скорой медпомощи.

Кроме этого, фигурантка по дороге на работу пыталась выявить места расположения укрепрайонов и запасных командных пунктов украинских войск. Затем эти координаты она передавала куратору в своем агентурном "отчете".

Сотрудники СБУ предотвратили передачу информации врагу и задержали агента. Во время обыска у нее изъяли смартфоны и планшет, которые она использовала для сбора разведданных и контактов с российским ГРУ.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также читайте: СБУ разоблачила агентурную пару, которая "охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности. ФОТОрепортаж

СБУ (20480) Донецкая область (10900) ГРУ (88) Краматорский район (731) Славянск (2668)
і це лекторат зеленського 🤡 100% ...
показать весь комментарий
03.10.2025 13:13 Ответить
Або попередників.
Язиком оригіналу: "Бежал горун быстрее лани...., а вякать начал как сбежал"
показать весь комментарий
03.10.2025 13:34 Ответить
Черговий приклад бездіяльності /саботажу від осіб з Урядового кварталу щодо посилення покарання коригувальникам, які щоденно убивають Українців!
стефанчуки-зеленський заклопотані особистим збагаченням та родичів, а не покаранням (внесення Змін до законодавства) убивць Українців!!!
Це ж не міндічів з керовніком ЕнергоАтому, захищати??
показать весь комментарий
03.10.2025 13:21 Ответить
Вышак по законам военного часу таким без разговоров.
показать весь комментарий
03.10.2025 13:48 Ответить
Там половина Слов"янську чекає вЯлікіх, сподівається на шалені гроші
показать весь комментарий
03.10.2025 14:01 Ответить
 
 