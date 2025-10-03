СБУ задержала корректировщицу российского ГРУ, которая наводила вражеские удары на больницы Славянска. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одну агентку российской военной разведки. Злоумышленница готовила координаты для авиационных атак РФ на Краматорском направлении.

Как установило расследование, вражеской пособницей оказалась 53-летняя продавщица в магазине прифронтового Славянска, которая ждала полной оккупации региона, информирует Цензор.НЕТ.

В поле зрения российского ГРУ женщина попала, когда "сливала" последствия вражеских "прилетов" по городу в Телеграм-каналы. После вербовки агент начала искать медучреждения, где лечились и проходили реабилитацию раненые воины Сил обороны.

Чтобы получить такую информацию, она "втемную" выспрашивала ее у знакомых и своего мужа - водителя скорой медпомощи.

Кроме этого, фигурантка по дороге на работу пыталась выявить места расположения укрепрайонов и запасных командных пунктов украинских войск. Затем эти координаты она передавала куратору в своем агентурном "отчете".

Сотрудники СБУ предотвратили передачу информации врагу и задержали агента. Во время обыска у нее изъяли смартфоны и планшет, которые она использовала для сбора разведданных и контактов с российским ГРУ.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

