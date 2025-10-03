СБУ затримала коригувальницю російського ГРУ, яка наводила ворожі удари на лікарні Слов’янська. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну агентку російської воєнної розвідки. Зловмисниця готувала координати для авіаційних атак РФ на Краматорському напрямку.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська, яка чекала на повну окупацію регіону, інформує Цензор.НЕТ.

У поле зору російського ГРУ жінка потрапила, коли "зливала" наслідки ворожих "прильотів" по місту у Телеграм-канали. Після вербування агентка почала шукати медустанови, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені воїни Сил оборони.

Щоб отримати таку інформацію, вона "втемну" випитувала її у знайомих та свого чоловіка – водія швидкої меддопомоги.

Крім цього, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному "звіті".

Співробітники СБУ запобігли передачі інформації ворогу та затримали агентку. Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору розвідданих та контактів з російським ГРУ.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: СБУ викрила агентурну пару, яка "полювала" за секретними розробками української оборонної промисловості. ФОТОрепортаж