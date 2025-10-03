УКР
2 320 10

СБУ затримала коригувальницю російського ГРУ, яка наводила ворожі удари на лікарні Слов’янська. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну агентку російської воєнної розвідки. Зловмисниця готувала координати для авіаційних атак РФ на Краматорському напрямку.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська, яка чекала на повну окупацію регіону, інформує Цензор.НЕТ.

У поле зору російського ГРУ жінка потрапила, коли "зливала" наслідки ворожих "прильотів" по місту у Телеграм-канали. Після вербування агентка почала шукати медустанови, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені воїни Сил оборони.

Щоб отримати таку інформацію, вона "втемну" випитувала її у знайомих та свого чоловіка – водія швидкої меддопомоги.

Крім цього, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному "звіті".

Співробітники СБУ запобігли передачі інформації ворогу та затримали агентку. Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору розвідданих та контактів з російським ГРУ.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: СБУ викрила агентурну пару, яка "полювала" за секретними розробками української оборонної промисловості.

Автор: 

СБУ (13430) Донецька область (9725) ГРУ (92) Краматорський район (739) Слов’янськ (696)
Топ коментарі
+14
і це лекторат зеленського 🤡 100% ...
03.10.2025 13:13 Відповісти
+6
Черговий приклад бездіяльності /саботажу від осіб з Урядового кварталу щодо посилення покарання коригувальникам, які щоденно убивають Українців!
стефанчуки-зеленський заклопотані особистим збагаченням та родичів, а не покаранням (внесення Змін до законодавства) убивць Українців!!!
Це ж не міндічів з керовніком ЕнергоАтому, захищати??
03.10.2025 13:21 Відповісти
+3
Вышак по законам военного часу таким без разговоров.
03.10.2025 13:48 Відповісти
і це лекторат зеленського 🤡 100% ...
03.10.2025 13:13 Відповісти
Або попередників.
Язиком оригіналу: "Бежал горун быстрее лани...., а вякать начал как сбежал"
03.10.2025 13:34 Відповісти
Це твой лекторат, фашист проклятый..
03.10.2025 14:29 Відповісти
...
03.10.2025 14:40 Відповісти
Черговий приклад бездіяльності /саботажу від осіб з Урядового кварталу щодо посилення покарання коригувальникам, які щоденно убивають Українців!
стефанчуки-зеленський заклопотані особистим збагаченням та родичів, а не покаранням (внесення Змін до законодавства) убивць Українців!!!
Це ж не міндічів з керовніком ЕнергоАтому, захищати??
03.10.2025 13:21 Відповісти
Вышак по законам военного часу таким без разговоров.
03.10.2025 13:48 Відповісти
Там половина Слов"янську чекає вЯлікіх, сподівається на шалені гроші
03.10.2025 14:01 Відповісти
Эту тварь сразу направить на фронт мыть полы и гальюны пока война не закончится, а потом - в тюрьму или на обмен.
03.10.2025 14:32 Відповісти
А чому сили оборони? Чому не ЗСУ?
03.10.2025 14:40 Відповісти
Чергова мерзота...
03.10.2025 15:53 Відповісти
 
 