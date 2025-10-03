СБУ викрила агентурну пару, яка "полювала" за секретними розробками української оборонної промисловості. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки у взаємодії з Міністром оборони України запобігла агентурному проникненню РФ до одного з провідних оборонних заводів на півдні нашої держави.
За результатами спецоперації у Миколаєві затримано агентку РФ, яка намагалась здобути для рашистів місця розосередження оборонного підприємства на території регіону, інформує Цензор.НЕТ.
Як встановило розслідування, до вчинення злочину жінка залучила свого співмешканця – співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу України.
Спочатку ворог завербував жінку. Знаючи, що підконтрольна їй фірма співпрацює із оборонним заводом у Миколаєві, рашисти доручили їй збирати інформацію про місцезнаходження об’єктів ОПК та види оборонних замовлень у південному регіоні. Для цього жінка використовувала свого співмешканця, який працював у відділі матеріально-технічного постачання оборонного заводу та взаємодіяв з компанією фігурантки.
СБУ викрила агентурну пару ще на початку їхньої співпраці з ворогом. Встановлено, що чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця розосередження виробничих цехів підприємства.
Утім, агентка не встигла "прозвітувати" окупантам, оскільки на цьому етапі її затримала СБУ. Під час обшуку у фігурантки вилучили смартфон із доказами її контактів зі "зв’язковим" – Сергієм Лебедєвим (відомим під псевдонімом "Лохматий"), який у Донецьку працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.
Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільнику.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
усі віка українців обкрадали .
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__%5B0%5D=AZWktLhquPgS2lAPksG0c5LE1Ua6U58DaqqVSTuN-_-J-9ayLI_l_Qj5hC18Dq0NHCclnoKx5Ikjr371LWqntaJk8d5u_p7XASDMRk5Ryopbcsg_NsamM3Q7tytmBx0bpLOX4_PXb9MIGnJd3ZN0BzNy&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid0fQYVYvxtuuWZbjVSKtPmrMVMBjmB1Vsa9D8rya8B2nMyCKj8ZgFiufMeBmCxreHQl?__cft__%5B0%5D=AZWktLhquPgS2lAPksG0c5LE1Ua6U58DaqqVSTuN-_-J-9ayLI_l_Qj5hC18Dq0NHCclnoKx5Ikjr371LWqntaJk8d5u_p7XASDMRk5Ryopbcsg_NsamM3Q7tytmBx0bpLOX4_PXb9MIGnJd3ZN0BzNy&__tn__=%2CO%2CP-R 22 сентябрь в 06:41 ·
В онлайн-колекціях Ермітажу та Державного історичного музею Росії https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FTexty.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExdkRzek15V0tXRk1xVmYwVQEebuueKjatnjNqPtwQp_bzcGRVFnoc0KURyiperefvgAxMfpshgtbjZtnCydo_aem_jTUupTvrwPOmkx03Uv3aDA&h=AT0TLDK6lmB8q5L7Ly23NFmPVi8BptL0hVd4zK-gjtrEPv77uX7kZn6fLPSkfMLx4scigPicIpN2KNKVjFT16ylIXj6KOOJHGoDL6DqQIk_Ta3x6Terlqg7IiNORXIljTvYAvgIi69Ze_oZUl2mfHXU5mwXfsyf88iXy0Q&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3Gn_mQMI-ezL4hudazVYRqIDA_60fDHgKZkzNDPrLRQmt5GV3qz7Z--YQ12558JWsrvNyXTLv5ckB4--HaHORLcCKV3IuZcBiwY4GO5Sb-xxY5uQRofXIP4bHo2HaERpLU-3OAC-5cGqHo1FT87vPhdbqoX9URGMZze3aqyg Texty.org.ua виявили 110 тис. археологічних знахідок, які в різні історичні періоди було вивезено з території ******** України до Росії. Здебільшого їх вивозили до Росії до проголошення Незалежності, хоча є й винятки.
Ми не шукали мистецьких творів, ікон і зброї, бо їх походження вкрай важко ідентифікувати. Пограбування під час нинішньої війни також не досліджували. Додатково лише розглянули російські трюки з приховування найцінніших об'єктів.
Масштаби вивезеного до Росії впродовж століть неможливо осягнути. Це й унікальні археологічні знахідки, й рукописи, і стародруки, й мистецькі твори, і старожитності, й церковні та козацькі реліквії, і зброя. Імовірно, ідеться про сотні й сотні тисяч експонатів.
Єдиного реєстру музейних цінностей, викрадених Росією з України від 2014 року й досі, немає. Судячи з публічних заяв, Мінкульт якусь роботу здійснює, але її результати поки що невідомі.
"За 1918-1923 більшовиками з контрольованих територій було вилучено не менш ніж 10 млн памʼяток історії та культури, предметів побуту на суму в 10 млрд руб. за курсом 1913 року, - пише Сергій Кот у монографії про культурні цінності, вивезені з України. - Лише в Києві в 1922 році було «поставлено на облік та вилучено» 150 приватних зібрань - понад 200 тис. предметів старовини та мистецтва на суму близько 1 млрд карбованців у цінах 1915 року (приблизна вартість усього золотого запасу царської Росії)".
У кінці 1920-х - на початку 1930-х років продаж культурних цінностей за кордон перетворився на одну з головних статей державного експорту.
Але пограбування України за часів навал Московського князівства і окупації Російською імперії було ще масштабніше за більшовицьке.
Почитайте уважно статтю, лінк https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftexty.org.ua%2Fd%2F2023%2Fstolen_heritage%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExdkRzek15V0tXRk1xVmYwVQEe24tpHbxD59-UMwohO14Oi3g58ZAN-tQNetmo0XlCvElwtgRohHp74CnZyu0_aem_iQtqNprw3qK27QpY7KY4YA&h=AT1m7P4mh2BXC72hW_6saycRdV8jJ540e106KK9_Nl9RT8XhxG9B81OkyEeOHaH3pJu1VtNOhb6-Mf_rb9idb9Qn4VH3PkndZ7zIZsdgh5D2MGKUel5Pywgkd2T0rEPbDDwQLNvT_97afwMjF3RJCFUFkEOWfflUGEm_uw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3Gn_mQMI-ezL4hudazVYRqIDA_60fDHgKZkzNDPrLRQmt5GV3qz7Z--YQ12558JWsrvNyXTLv5ckB4--HaHORLcCKV3IuZcBiwY4GO5Sb-xxY5uQRofXIP4bHo2HaERpLU-3OAC-5cGqHo1FT87vPhdbqoX9URGMZze3aqyg https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/...
Volodymyr Omelyan