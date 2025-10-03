РФ удваивает масштабы преследований "иноагентов" и криминализирует их статус, - СВР
Российская Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые значительно упрощают преследование так называемых "иностранных агентов".
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ранее уголовное дело открывалось после двух административных штрафов в течение года, теперь достаточно одного или предыдущей судимости. Это, по прогнозам, удвоит количество дел.
К нарушениям, которые теперь влекут за собой уголовную ответственность, отнесены: деятельность "иноагента" без внесения в соответствующий реестр, получение средств от иностранных источников для политической деятельности, неполное или искаженное представление данных в органы власти, немаркировка статуса в публикациях и документах, нарушение правил создания российского юрлица.
Санкции пока остаются теми же: штрафы до $3600, принудительные или исправительные работы до двух лет или лишение свободы на аналогичный срок.
"Поправки фиксируют переход кремля от административного контроля к прямой криминализации статуса "иностранного агента", превращая его в ключевой инструмент политического террора", - отмечают в СВР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль