Доверенное лицо Путина, кремлевский политолог Марков признан иноагентом в России
Прокремлевский политолог, бывший депутат Госдумы РФ и доверенное лицо диктатора Путина Сергей Марков был признан так называемым "иностранным агентом" в соответствии с распоряжением Минюста России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.
Так, Министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" политолога Сергея Маркова, который активно поддерживает политику российского диктатора Путина.
Минюст РФ объяснил свое решение тем, что политолог участвовал в создании материалов иноагентов и распространении их сообщений, а также "распространял недостоверную информацию" о решениях властей РФ.
Впоследствии Марков прокомментировал решение Минюста РФ:
"Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады".
Также он заявил изданию "Осторожно Media", что включение его в реестр - это "ошибка и клевета".
Напомним, закон об иностранных агентах приняли в РФ в 2012 году. Он позволяет признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, которая получила хоть какие-то деньги из-за рубежа и ведет, с точки зрения российских властей, политическую деятельность.
Что известно о Маркове?
Ранее Сергея Маркова жестко критиковали провоенные российские блогеры. Причиной стала его поездка в Азербайджан на фоне ухудшения отношений с Россией. Там он, в частности, назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева "блестящим интеллектуалом" и "одним из самых опытных лидеров современного мира".
Также Марков признавал, что пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который 25 декабря 2024 года упал недалеко от казахстанского Актау, сбила Россия. По его мнению, именно эта авиакатастрофа стала причиной ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном.
Марков - постоянный участник общественно-политических ток-шоу, выходящих на российских федеральных каналах и радиостанциях. Политолог был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а также членом Общественной палаты РФ.
Подивіться на цю морду з відбитком лаптя замість інтелекту
товаріщь Сталін, єто чудовіщьная ашипка !
Осанна !
перегризіть один одного, курви !
.
"Путя, а мєня за что !"
.
Там на Заході скільки цього біосміття, всякі латініні і шєндоровічі .... Але всі імперці в душі.... Або штатні провокатори або їм потрібна влада а не мир.
Не більше того.
Не здивуюся, якщо Європа або США нададуть йому політичний притулок і посилене харчування 🤦♀️
Знайшли "борца с режимом" мля 😂
сталинпутин, произошла чудовищная ошибка !"
Наступним буде мединський ? https://www.yaplakal.com/forum3/topic2976898.html
.