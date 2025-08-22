УКР
Довірену особу Путіна, кремлівського політолога Маркова визнали іноагентом в Росії

Кремлівський політолог Сергій Марков визнаний іноагентом у Росії

Прокремлівський політолог, колишній депутат Держдуми РФ та довірена особа диктатора Путіна Сергій Марков був визнаний так званим "іноземним агентом" відповідно до розпорядження Мін'юсту Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Так, Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру "іноземних агентів" політолога Сергія Маркова, який активно підтримує політику російського диктатора Путіна.

Мін'юст РФ пояснив своє рішення тим, що політолог брав участь у створенні матеріалів іноагентів і поширенні їхніх повідомлень, а також "поширював недостовірну інформацію" про рішення влади РФ.

Згодом Марков прокоментував рішення Мін'юсту РФ:

"Я не іноземний агент. І всі це добре знають. Я всі 25 років підтримував і підтримую політику Володимира Путіна. І перебуваю під санкціями Канади".

Кремлівський політолог Сергій Марков визнаний іноагентом у Росії

Також він заявив виданню "Обережно Media", що включення його до реєстру – це "помилка і наклеп".

Нагадаємо, закон про іноземних агентів ухвалили у РФ у 2012 році. Він дає змогу визнавати "іноагентом" будь-яку некомерційну організацію, яка отримала хоч якісь гроші з-за кордону і веде, з погляду російської влади, політичну діяльність.

Що відомо про Маркова?

Раніше Сергія Маркова жорстко критикували провоєнні російські блогери. Причиною стала його поїздка до Азербайджану на тлі погіршення відносин з Росією. Там він, зокрема, назвав президента Азербайджану Ільхама Алієва "блискучим інтелектуалом" і "одним з найдосвідченіших лідерів сучасного світу".

Також Марков визнавав, що пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який 25 грудня 2024 року впав неподалік казахстанського Актау, збила Росія. На його думку, саме ця авіакатастрофа стала причиною погіршення відносин між Росією й Азербайджаном.

Марков – постійний учасник суспільно-політичних токшоу, що виходять на російських федеральних каналах та радіостанціях. Політолог був довіреною особою Володимира Путіна на виборах 2012 року, а також членом Громадської палати РФ.

