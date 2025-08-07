Пропагандист, родом із Києва, закликав до геноциду: "Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратило свое существование". ВIДЕО
Богдан Безпалько, член президії Ради при президенті РФ з міжнаціональних відносин та голова організації "Українці Росії", зробив публічну заяву, в якій фактично закликав до геноциду української нації та знищення української державності.
У тій самій промові він також озвучив погрози щодо можливості завдання ядерних ударів по європейських країнах — зокрема, Німеччині, Фінляндії та Італії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо, щоб Україна як держава припинила своє існування. Щоб люди звідти поїхали, м’яко кажучи — в еміграцію. Або ще кудись подалі. Це — наша мета", — заявив Безпалько.
Цинізму ситуації додає факт, що Безпалько народився у Києві та прожив в українській столиці до 20 років, а сьогодні є обличчям псевдоукраїнської організації в Росії, яка використовується для пропагандистських цілей Кремля.
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зникнути мають
"вихідцівиползки з України"
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Ківа захарченко, їх чекають з портновим!!
А хіба головне не, щоб були дороги і світили ліхтарі?
Хіба 3/4 населення 6 років тому не вважали, що віру, мову, армію на хліб не намажеш?
Вибачте, але і серед виборців ЗЄ повно тих, хто сподівався і сподівається, що "наши етіх нациков обратно в Карпати загонят".
"Ані запрєщают нам гаваріть парускі".
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Можно тоталізатор налагодити, ставки робити хто докобзониться раніше
А так то ОПЗЖ живе у мирі та злагоді з ЗЄ та його партією колаборантів.
А його партія і зараз себе відмінно прчува і голосує разом з СН за вказівкою з ОП.
Просто тепер, активи Медведчука дерибанять Міндічі. Нічого особистого. Просьо бізнес.
А от ЗЄ просто жадібний довбень.
Доречі, тобі кинути посилання, як при ЗЄ стали рости доходи Медведчука?
Медведчук тоді був начальником Порошенка в Політбюро СДПУ (о). Літера "о", - жартували тоді, що це означає "обрізані".
Ну просто піпець, яка серйозна діяльність. У 1998 році обрався по мажоритарці через новостворений політичний проєкт, у 2000 році вийшов з нього. Тупо використав ліфт.
А хто тоді вважав Медведчука та його партію проросійською?
Потім просто змінилася кон'юнктура.
Ви ж не вважаєте Петра Олексійовича ідіотом? Я - ні. Він розумний чоловік і політик. Тільки занадто прагматичний, м'яко кажучи. У всьому шукає тільки власну вигоду.
P.S. на даний час я, наприклад, підтримую політичний проект Порошенка. Бо він корисний для України. Але і "всєпрощєнством", як Лєв Толстой, я теж не страждаю.
27 квітня 1996 року на з'їзді СДПУ було ухвалене рішення перейменувати партію в Соціал-демократичну партію України (об'єднану) (СДПУ(О)).
Так що до 2000 року це була досить пристойна українська партія.
До речі, чомусь виступав російською мовою. Фу. Гидота.
31 березня 2021
Ну да. Треба було ЗЄ стати президентом, щоб вороги України нарешті зажили, як при Януковичі.
3 роки розгледіти не міг чи плідно співпрацював?
Воно гівно, і просто гівно.
Це про таких Тарас Шевченко писав, - "за шмат гнилої ковбаси ти рідну матір продаси".
Тут головне бути лояльним ЗЄ, а не те, що ти думаєш про Україну.
І цей пристосуванець, якби залишився в Україні, дуже органічно вписався б у ЗЄ-команду.