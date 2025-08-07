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Новини Відео Пропаганда РФ
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Пропагандист, родом із Києва, закликав до геноциду: "Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратило свое существование". ВIДЕО

Богдан Безпалько, член президії Ради при президенті РФ з міжнаціональних відносин та голова організації "Українці Росії", зробив публічну заяву, в якій фактично закликав до геноциду української нації та знищення української державності.

У тій самій промові він також озвучив погрози щодо можливості завдання ядерних ударів по європейських країнах — зокрема, Німеччині, Фінляндії та Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо, щоб Україна як держава припинила своє існування. Щоб люди звідти поїхали, м’яко кажучи — в еміграцію. Або ще кудись подалі. Це — наша мета", — заявив Безпалько.

Цинізму ситуації додає факт, що Безпалько народився у Києві та прожив в українській столиці до 20 років, а сьогодні є обличчям псевдоукраїнської організації в Росії, яка використовується для пропагандистських цілей Кремля.

Дивіться також: Пропагандист пишається обстрілом Києва: "Россия специально бьет по Украине ночью, чтобы никого не зацепило". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2847) росія (67072) війна в Україні (5579)


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Топ коментарі
+17
Не маю відношення до нашої ГУР та контрозвідки, я з сухопутки. Але сподіваюся, що цьому чмирю хтось ненароком скоро підкладе ефку під машину.
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07.08.2025 00:07 Відповісти
+14
самокат ублюдку. )
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07.08.2025 00:06 Відповісти
+12
Манкурти завжди більше за всіх прагнуть прогнутися перед хазяями, яким вони служать, щоб їх не запідозрили у пособництві та співчутті. Це типовий манкурт, який, щоб довести свою відданість кремлю, буде навіть розстрілювати особисто українців. У манкуртів ЗАЖДИ така доля.
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07.08.2025 00:10 Відповісти
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самокат ублюдку. )
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07.08.2025 00:06 Відповісти
+ 💯👍🏿!

зникнути мають "вихідці виползки з України"

.
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07.08.2025 01:13 Відповісти
Не маю відношення до нашої ГУР та контрозвідки, я з сухопутки. Але сподіваюся, що цьому чмирю хтось ненароком скоро підкладе ефку під машину.
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07.08.2025 00:07 Відповісти
у нас гур мишей ловить. Яка ефка....
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07.08.2025 01:09 Відповісти
Манкурти завжди більше за всіх прагнуть прогнутися перед хазяями, яким вони служать, щоб їх не запідозрили у пособництві та співчутті. Це типовий манкурт, який, щоб довести свою відданість кремлю, буде навіть розстрілювати особисто українців. У манкуртів ЗАЖДИ така доля.
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07.08.2025 00:10 Відповісти
Манкурти, то не всім зрозуміло. Я, таких, називаю просто - ВИРОДКИ.
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07.08.2025 01:02 Відповісти
Так це, дрючбан абдристовича і латиніної!!
Ківа захарченко, їх чекають з портновим!!
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07.08.2025 00:11 Відповісти
Ось справжнє обличчя рашизму ,ця паскуда каже про справжні наміри рашиського режиму тому "найвеличнішому" вже пора зрозуміти з ким має справу заявляючи про зустріч з міжнародним злочинцем терористом путіном ,або ти з Україною ,або складай повноваження.
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07.08.2025 00:12 Відповісти
Заждіть...

А хіба головне не, щоб були дороги і світили ліхтарі?
Хіба 3/4 населення 6 років тому не вважали, що віру, мову, армію на хліб не намажеш?

Вибачте, але і серед виборців ЗЄ повно тих, хто сподівався і сподівається, що "наши етіх нациков обратно в Карпати загонят".
"Ані запрєщают нам гаваріть парускі".
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07.08.2025 00:13 Відповісти
Так і є. Тих манкуртів хватає. Коли зустрічаєш таких виродків, єдине що стримує - сидіти за таку падаль не хочеться.
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07.08.2025 01:00 Відповісти
Заткнись, говнюк!
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07.08.2025 00:18 Відповісти
Може хто з однокласників впізнає.... А вони про нього могли б розповісти...
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07.08.2025 00:19 Відповісти
Не факт. Одногрупників юриста зеленського не вдалося знайти. Але диплом є
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07.08.2025 00:21 Відповісти
Таких ублюдків з українськими прізвищами як це чмо там на болотах в політично-медійному середовищі десятки, якщо не сотні, а серед простого населення рф - їх сотні тисяч, якщо не міліони. Прізвище і походження в цій ситуації - не грає ролі: це світоглядна війна.
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07.08.2025 00:21 Відповісти
Голова організації "Українці Росії", хоче геноциду українців і щоб Україна як держава припинила своє існування. Є тут лікарі як могли б встановиті діагноз цієї хвороби?
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07.08.2025 00:21 Відповісти
манкурт
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07.08.2025 00:36 Відповісти
Самокат йому під дупу .
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07.08.2025 00:22 Відповісти
Навіщо тут рентрансляція кацапських пропагандонів ?!
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07.08.2025 00:23 Відповісти
Хто це такий , млять ???
.
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07.08.2025 00:23 Відповісти
Якби бути впевненим, що ЕС не дасть Зюзі розвалити державу, то роботи у ССО буде ще багато...
Можно тоталізатор налагодити, ставки робити хто докобзониться раніше
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07.08.2025 00:26 Відповісти
Так був вже один, друг і соратник Зельоних. Якому недавно яхту тихо віддали, і активи в Україні не забирають. Теж кликав Україну повернутись в одне місце на Кацапії.

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07.08.2025 00:27 Відповісти
Це той , що років 10 тому мав тут свою партію , свої телеканали , і ніхто його не чіпав ? Треба було , аби Зеленський став президентом , аби прикрили його телеканали , розігнали його партію , а самого заарештували ... а до цього хто заважав ?
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07.08.2025 00:31 Відповісти
Треба було, щоб ЗЄ захотів віджати його активи та його електорат.

А так то ОПЗЖ живе у мирі та злагоді з ЗЄ та його партією колаборантів.
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07.08.2025 00:34 Відповісти
Чомусь при офшоренку Медведчук себе чудово почував - мав свою партію і телеканали ...і лише після того , як президентом став Зеленський куму ***** наступили на хвіст !
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07.08.2025 00:39 Відповісти
Він і при ЗЄ себе відмінно почував.

А його партія і зараз себе відмінно прчува і голосує разом з СН за вказівкою з ОП.

Просто тепер, активи Медведчука дерибанять Міндічі. Нічого особистого. Просьо бізнес.
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07.08.2025 00:45 Відповісти
Порох використовував Медведчука, як контакт з ******. І використовував добре, не спускаючи з повідка
А от ЗЄ просто жадібний довбень.

Доречі, тобі кинути посилання, як при ЗЄ стали рости доходи Медведчука?
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07.08.2025 00:49 Відповісти
Хто кого використовував, - це спірне питання. Але фактом є те, що вони обоє були в проросійській партії СДПУ (о).
Медведчук тоді був начальником Порошенка в Політбюро СДПУ (о). Літера "о", - жартували тоді, що це означає "обрізані".

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07.08.2025 01:03 Відповісти
Політична кар'єра Порошенка розпочалося у 1998 році, коли на мажоритарних виборах по округу на Вінниччині він здобув мандат парламентаря за партійним списком СДПУ(о). У 1999 році тодішній український президент Леонід Кучма запропонував Порошенкові очолити Вінницьку облраду, але той відмовився через «обмежені повноваження». У 2000 році Порошенко вийшов з фракції СДПУ(о) та створив власну «Солідарність».

Ну просто піпець, яка серйозна діяльність. У 1998 році обрався по мажоритарці через новостворений політичний проєкт, у 2000 році вийшов з нього. Тупо використав ліфт.

А хто тоді вважав Медведчука та його партію проросійською?
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07.08.2025 01:14 Відповісти
Порошенко вважав СДПУ (о) проросійською. І це його тоді цілком влаштовувало.
Потім просто змінилася кон'юнктура.
Ви ж не вважаєте Петра Олексійовича ідіотом? Я - ні. Він розумний чоловік і політик. Тільки занадто прагматичний, м'яко кажучи. У всьому шукає тільки власну вигоду.

P.S. на даний час я, наприклад, підтримую політичний проект Порошенка. Бо він корисний для України. Але і "всєпрощєнством", як Лєв Толстой, я теж не страждаю.
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07.08.2025 01:23 Відповісти
СДПУ була колективним членом https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного Руху України. На президентських виборах 1991 року підтримала https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB В'ячеслава Чорновола.

27 квітня 1996 року на з'їзді СДПУ було ухвалене рішення перейменувати партію в Соціал-демократичну партію України (об'єднану) (СДПУ(О)).

Так що до 2000 року це була досить пристойна українська партія.
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07.08.2025 01:20 Відповісти
Виступ депутата ВР Порошенка (від фракції СДПУ (о)) про "агресивний блок НАТО".
До речі, чомусь виступав російською мовою. Фу. Гидота.

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07.08.2025 01:09 Відповісти
Вибач, а якою мовою тоді ти розмовляв?
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07.08.2025 01:21 Відповісти
Доходи Віктора Медведчука і його дружини за рік зросли вдвічі.
31 березня 2021

Ну да. Треба було ЗЄ стати президентом, щоб вороги України нарешті зажили, як при Януковичі.
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07.08.2025 00:52 Відповісти
При твоєму зепдрсу взагалі його віддали на от-со-сію! А давай розкажи про міфічні офшори Пороха про які ви так пафосно длбпи все теревените, а леж блдь ніяк не можете факти довести, а поки будеш згадувати (вигадувати), то не забудь про зеквартальні офшори згадати бо їм пздць як забагато від слугуродів яких ви понавибирали...доречі, а чому твій зепобєдун бойка із його пропдрськими ушльопками й досі у Раді тримає?
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07.08.2025 00:54 Відповісти
А нагадай, які у ЗЄ були претензії до Медведчука до 12.04.2022 року?

3 роки розгледіти не міг чи плідно співпрацював?
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07.08.2025 00:36 Відповісти
Навіть уявити страшно оте немите, вонюче те, що він називає лоном росії. Буееее...
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07.08.2025 00:32 Відповісти
Буданов, твій вихід. Таварисч хоче покататись на самокаті
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07.08.2025 00:39 Відповісти
Цей кацапідор не має права навіть носити українське прізвище.
Воно гівно, і просто гівно.
Це про таких Тарас Шевченко писав, - "за шмат гнилої ковбаси ти рідну матір продаси".
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07.08.2025 00:46 Відповісти
Бойко з українським првзвищем в Україні. І з владою у нього мир та любов.

Тут головне бути лояльним ЗЄ, а не те, що ти думаєш про Україну.
І цей пристосуванець, якби залишився в Україні, дуже органічно вписався б у ЗЄ-команду.
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07.08.2025 01:02 Відповісти
Бойко з Медведчуком і 10 років тому , при офшорному , чудово себе почували - чому ?
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07.08.2025 01:04 Відповісти
претендентище на ліквідацію.
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07.08.2025 00:48 Відповісти
Чому ще живий? Чому у наших спецслужб немає розуміння факту,що подібна наволоч,яка підтримує градус ненависті у кацапського бидла, є небезпечна?
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07.08.2025 01:03 Відповісти
Що може бiльше заохотити вiрiзати кацапiв? Нiщо! 😀
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07.08.2025 01:08 Відповісти
 
 