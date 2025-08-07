Богдан Безпалько, член президії Ради при президенті РФ з міжнаціональних відносин та голова організації "Українці Росії", зробив публічну заяву, в якій фактично закликав до геноциду української нації та знищення української державності.

У тій самій промові він також озвучив погрози щодо можливості завдання ядерних ударів по європейських країнах — зокрема, Німеччині, Фінляндії та Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо, щоб Україна як держава припинила своє існування. Щоб люди звідти поїхали, м’яко кажучи — в еміграцію. Або ще кудись подалі. Це — наша мета", — заявив Безпалько.

Цинізму ситуації додає факт, що Безпалько народився у Києві та прожив в українській столиці до 20 років, а сьогодні є обличчям псевдоукраїнської організації в Росії, яка використовується для пропагандистських цілей Кремля.

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