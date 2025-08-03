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Пропагандист пишається обстрілом Києва: "Россия специально бьет по Украине ночью, чтобы никого не зацепило". ВIДЕО

Пропагандист Кремля, радіоведучий Комсомольської правди Іван Панкін абсолютно відкрито, не приховуючи задоволення, у прямому ефірі пишається російським обстрілом Києва, який відбувся 31 липня. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в прямому ефірі на російському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Ну согласитесь, ведь по Киеву прилетело неплохо! Россия специально бьет по Украине только ночью, чтобы никого не зацепило", - цинічно заявив пропагандист.

Дивіться: Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує завдати ядерного удару по заходу України. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19987) обстріл (30176) пропаганда (2845) росія (66995)


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Топ коментарі
+15
Удари вночі - це для того, щоб шахедів чорних не було видно, - це перше, а друге, щоб посилити ефект від терору населення і спричиняти психологічний тиск і виснажування, через недосипання. А ты, пропагандон вонючий, как был гандоном, так и им и завоняешься, даст Бог, где-то в канаве.
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03.08.2025 10:22 Відповісти
+11
Черговий, запарєбрікавай орк, гадить ротом, московським лайном!!
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03.08.2025 10:04 Відповісти
+7
А на відосах в ютубі заявляють, що мета - знищення України і українців в першу чергу. Московська орда це робить всю свою історію.
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03.08.2025 10:50 Відповісти
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Черговий, запарєбрікавай орк, гадить ротом, московським лайном!!
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03.08.2025 10:04 Відповісти
Какие мы, доообрые...
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03.08.2025 10:09 Відповісти
Які милі та благородні маніяки.
Знає що бреше, тому й фрази видає ривками, аби пошвидше видати свою прутню.
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03.08.2025 10:09 Відповісти
прутню?...краще по науковому - пенісню.
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03.08.2025 10:13 Відповісти
Весь світ тільки дивитися і ніхто не може зупинити цих смердючих чурок!
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03.08.2025 10:16 Відповісти
Згадав фільм "Гітлер: сходження диявола". Там була така цитата - "Єдине, що потрібно для торжества зла - це щоб хороші люди нічого не робили.
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03.08.2025 10:25 Відповісти
Де це Ви в оркостані бачили "хороших людей"?
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03.08.2025 11:53 Відповісти
Удари вночі - це для того, щоб шахедів чорних не було видно, - це перше, а друге, щоб посилити ефект від терору населення і спричиняти психологічний тиск і виснажування, через недосипання. А ты, пропагандон вонючий, как был гандоном, так и им и завоняешься, даст Бог, где-то в канаве.
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03.08.2025 10:22 Відповісти
І луплять, підорги, по житловим будинкам!
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03.08.2025 10:56 Відповісти
Пропагандон )(уйкін панкін на то і є пропагандон. А сам на справді просто gандон. Не путати з письменником.
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03.08.2025 10:32 Відповісти
По морді обличча кацапа легко відрізнити від Homo Sapiens ...
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03.08.2025 10:34 Відповісти
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03.08.2025 10:44 Відповісти
А на відосах в ютубі заявляють, що мета - знищення України і українців в першу чергу. Московська орда це робить всю свою історію.
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03.08.2025 10:50 Відповісти
Ви там з дуба рухнули??? Не дивитесь як прасують житлові сектори?? Як цілі сектори в хріноетажках виносять аж до підвалу??
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03.08.2025 10:59 Відповісти
Кацапські під@ри не стреляють спеціально?! Це не "об'єктивність", валянку, а звіздьож на замовлення і смоктання кацапського прутня.
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03.08.2025 11:03 Відповісти
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03.08.2025 11:05 Відповісти
Україна це і є українці. Ірландський актор Колін Фарелл каже "куди б я не поїхав я беру з собою всю Ірландію"

Українські виробники та воїни не ховаються серед цивільних - інакше були б такі ж самі цивільні жертви як в газі та мосулі

Один полковник генштабу вермахту в спогадах писав про битву за Берлін "ми боялися русской артилерії але не авіації" - з тих пір мало що змінилося, тактики масованих авіаударів в російських військах нема, можна подивитися на війни у В'єтнамі чи на Ближньому Сході. До того ж, якби в британців та американців були б точні ракети в Другу Світову війну, то не було б і стільки цивільних жертв серед німців.
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03.08.2025 11:22 Відповісти
Та да, не спеціально позавчора прилетів дрон на платформу залізничного вокзалу в Сумах де стояв харківський пасажирський потяг. А про втрати цивільних, що порівнювати більш точну ******* зброю зі зброєю початку і середини минулого століття.
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03.08.2025 11:48 Відповісти
Я не понимаю какие такие непреодолимые трудности имеются, которые мешают утилизировать всех этих чёрноротых тварей или есть договорённости о которых мы не знаем.
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03.08.2025 10:51 Відповісти
Які є нездоланні труднощі, окрім уродженої меншовартості, перш ніж звертатися до людей, перейти зі свинособачої на людську мову?
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03.08.2025 11:09 Відповісти
Він має бути у списку на ліквідацію
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03.08.2025 11:03 Відповісти
А можна, під таким ж нарративом піндити московію?? Житловий сектор?

Поки не буде реальних, дзеркальних відповвлей, діла не буде. Кацапня неповинна спати цілодобово!!!
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03.08.2025 11:13 Відповісти
Чому наше всесильне ГУР не покарає показово хоча б з півдесятка отаких?
Щоб вони не відчували вседозволеності?
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03.08.2025 11:41 Відповісти
Брехомарафоньщики тоже гордятся,тем что имеют бронь и тем,что их зарплаты не пошли на дроны украинской армии.
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03.08.2025 12:08 Відповісти
На войне нельзя оправдываться. Таких считают слабыми и трусливыми, и таких всегда уничтожают первыми.
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03.08.2025 12:28 Відповісти
Этот кацап идиот.
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03.08.2025 12:29 Відповісти
Вночі оглядуйся ублюдок: скоро тобі "передадуть" квиток на концерт кабздона
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03.08.2025 12:41 Відповісти
 
 