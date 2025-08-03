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Пропагандист пишається обстрілом Києва: "Россия специально бьет по Украине ночью, чтобы никого не зацепило". ВIДЕО
Пропагандист Кремля, радіоведучий Комсомольської правди Іван Панкін абсолютно відкрито, не приховуючи задоволення, у прямому ефірі пишається російським обстрілом Києва, який відбувся 31 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в прямому ефірі на російському радіо, передає Цензор.НЕТ.
"Ну согласитесь, ведь по Киеву прилетело неплохо! Россия специально бьет по Украине только ночью, чтобы никого не зацепило", - цинічно заявив пропагандист.
Топ коментарі
+15 Евгений Агро
показати весь коментар03.08.2025 10:22 Відповісти Посилання
+11 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.08.2025 10:04 Відповісти Посилання
+7 Gregory Mihelson
показати весь коментар03.08.2025 10:50 Відповісти Посилання
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Знає що бреше, тому й фрази видає ривками, аби пошвидше видати свою прутню.
)(уйкінпанкін на то і є пропагандон. А сам на справді просто gандон. Не путати з письменником.
Українські виробники та воїни не ховаються серед цивільних - інакше були б такі ж самі цивільні жертви як в газі та мосулі
Один полковник генштабу вермахту в спогадах писав про битву за Берлін "ми боялися русской артилерії але не авіації" - з тих пір мало що змінилося, тактики масованих авіаударів в російських військах нема, можна подивитися на війни у В'єтнамі чи на Ближньому Сході. До того ж, якби в британців та американців були б точні ракети в Другу Світову війну, то не було б і стільки цивільних жертв серед німців.
Поки не буде реальних, дзеркальних відповвлей, діла не буде. Кацапня неповинна спати цілодобово!!!
Щоб вони не відчували вседозволеності?