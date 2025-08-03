Пропагандист пишається обстрілом Києва: "Россия специально бьет по Украине ночью, чтобы никого не зацепило". ВIДЕО

Пропагандист Кремля, радіоведучий Комсомольської правди Іван Панкін абсолютно відкрито, не приховуючи задоволення, у прямому ефірі пишається російським обстрілом Києва, який відбувся 31 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в прямому ефірі на російському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Ну согласитесь, ведь по Киеву прилетело неплохо! Россия специально бьет по Украине только ночью, чтобы никого не зацепило", - цинічно заявив пропагандист.

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