Пропагандист гордится обстрелом Киева: "Россия специально бьет по Украине ночью, чтобы никого не зацепило". ВИДЕО

Пропагандист Кремля, радиоведущий Комсомольской правды Иван Панкин совершенно открыто, не скрывая удовольствия, в прямом эфире гордится российским обстрелом Киева, который состоялся 31 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на российском радио, передает Цензор.НЕТ.

"Ну согласитесь, ведь по Киеву прилетело неплохо! Россия специально бьет по Украине только ночью, чтобы никого не зацепило", - цинично заявил пропагандист.

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