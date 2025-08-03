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Пропагандист гордится обстрелом Киева: "Россия специально бьет по Украине ночью, чтобы никого не зацепило". ВИДЕО

Пропагандист Кремля, радиоведущий Комсомольской правды Иван Панкин совершенно открыто, не скрывая удовольствия, в прямом эфире гордится российским обстрелом Киева, который состоялся 31 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на российском радио, передает Цензор.НЕТ.

"Ну согласитесь, ведь по Киеву прилетело неплохо! Россия специально бьет по Украине только ночью, чтобы никого не зацепило", - цинично заявил пропагандист.

Смотрите: Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает нанести ядерный удар по западу Украины. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25969) обстрел (28852) пропаганда (3718) россия (96763)


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Топ комментарии
+8
Удари вночі - це для того, щоб шахедів чорних не було видно, - це перше, а друге, щоб посилити ефект від терору населення і спричиняти психологічний тиск і виснажування, через недосипання. А ты, пропагандон вонючий, как был гандоном, так и им и завоняешься, даст Бог, где-то в канаве.
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03.08.2025 10:22 Ответить
+5
Черговий, запарєбрікавай орк, гадить ротом, московським лайном!!
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03.08.2025 10:04 Ответить
+2
Які милі та благородні маніяки.
Знає що бреше, тому й фрази видає ривками, аби пошвидше видати свою прутню.
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03.08.2025 10:09 Ответить
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Черговий, запарєбрікавай орк, гадить ротом, московським лайном!!
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03.08.2025 10:04 Ответить
Какие мы, доообрые...
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03.08.2025 10:09 Ответить
Які милі та благородні маніяки.
Знає що бреше, тому й фрази видає ривками, аби пошвидше видати свою прутню.
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03.08.2025 10:09 Ответить
прутню?...краще по науковому - пенісню.
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03.08.2025 10:13 Ответить
Весь світ тільки дивитися і ніхто не може зупинити цих смердючих чурок!
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03.08.2025 10:16 Ответить
Згадав фільм "Гітлер: сходження диявола". Там була така цитата - "Єдине, що потрібно для торжества зла - це щоб хороші люди нічого не робили.
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03.08.2025 10:25 Ответить
Удари вночі - це для того, щоб шахедів чорних не було видно, - це перше, а друге, щоб посилити ефект від терору населення і спричиняти психологічний тиск і виснажування, через недосипання. А ты, пропагандон вонючий, как был гандоном, так и им и завоняешься, даст Бог, где-то в канаве.
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03.08.2025 10:22 Ответить
І луплять, підорги, по житловим будинкам!
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03.08.2025 10:56 Ответить
Пропагандон )(уйкін панкін на то і є пропагандон. А сам на справді просто gандон. Не путати з письменником.
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03.08.2025 10:32 Ответить
По морді обличча кацапа легко відрізнити від Homo Sapiens ...
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03.08.2025 10:34 Ответить
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03.08.2025 10:44 Ответить
Заради об'єктивності, треба сказати, що орки не стріляють по цивільних об'єктах спеціально.Мета війни, знищення України, а не українців. В Україні втрати серед цивільних значно менші, ніж у будь-яких інших минулих війнах. Від цього не легше, але, наприклад, у Мосулі за один раз загинуло 10 000 цивільних. Сектор Газа взагалі міряють багатьма десятками тисяч.
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03.08.2025 10:34 Ответить
А на відосах в ютубі заявляють, що мета - знищення України і українців в першу чергу. Московська орда це робить всю свою історію.
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03.08.2025 10:50 Ответить
Ви там з дуба рухнули??? Не дивитесь як прасують житлові сектори?? Як цілі сектори в хріноетажках виносять аж до підвалу??
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03.08.2025 10:59 Ответить
Кацапські під@ри не стреляють спеціально?! Це не "об'єктивність", валянку, а звіздьож на замовлення і смоктання кацапського прутня.
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03.08.2025 11:03 Ответить
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03.08.2025 11:05 Ответить
Я не понимаю какие такие непреодолимые трудности имеются, которые мешают утилизировать всех этих чёрноротых тварей или есть договорённости о которых мы не знаем.
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03.08.2025 10:51 Ответить
Які є нездоланні труднощі, окрім уродженої меншовартості, перш ніж звертатися до людей, перейти зі свинособачої на людську мову?
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03.08.2025 11:09 Ответить
Він має бути у списку на ліквідацію
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03.08.2025 11:03 Ответить
 
 