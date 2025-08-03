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Пропагандист гордится обстрелом Киева: "Россия специально бьет по Украине ночью, чтобы никого не зацепило". ВИДЕО
Пропагандист Кремля, радиоведущий Комсомольской правды Иван Панкин совершенно открыто, не скрывая удовольствия, в прямом эфире гордится российским обстрелом Киева, который состоялся 31 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на российском радио, передает Цензор.НЕТ.
"Ну согласитесь, ведь по Киеву прилетело неплохо! Россия специально бьет по Украине только ночью, чтобы никого не зацепило", - цинично заявил пропагандист.
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+8 Евгений Агро
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показать весь комментарий03.08.2025 10:09 Ответить Ссылка
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Знає що бреше, тому й фрази видає ривками, аби пошвидше видати свою прутню.
)(уйкінпанкін на то і є пропагандон. А сам на справді просто gандон. Не путати з письменником.