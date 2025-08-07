Пропагандист, родом из Киева, призвал к геноциду: "Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование". ВИДЕО
Богдан Безпалько, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и глава организации "Украинцы России", сделал публичное заявление, в котором фактически призвал к геноциду украинской нации и уничтожению украинской государственности.
В той же речи он также озвучил угрозы о возможности нанесения ядерных ударов по европейским странам - в частности, Германии, Финляндии и Италии, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование. Чтобы люди оттуда уехали, мягко говоря - в эмиграцию. Или еще куда-то подальше. Это - наша цель", - заявил Беспалько.
Цинизма ситуации добавляет факт, что Беспалько родился в Киеве и прожил в украинской столице до 20 лет, а сегодня является лицом псевдоукраинской организации в России, которая используется для пропагандистских целей Кремля.
так! не треба тут волати
така контора спершу ліквідовує зрадників тихо
потім топових кацапів
і настає порядок!
а не кришує зелень за гроші
*****...
Ліфт, самокат, вільне падіння - вибір за вами.