Пропагандист, родом из Киева, призвал к геноциду: "Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование". ВИДЕО

Богдан Безпалько, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и глава организации "Украинцы России", сделал публичное заявление, в котором фактически призвал к геноциду украинской нации и уничтожению украинской государственности.

В той же речи он также озвучил угрозы о возможности нанесения ядерных ударов по европейским странам - в частности, Германии, Финляндии и Италии, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование. Чтобы люди оттуда уехали, мягко говоря - в эмиграцию. Или еще куда-то подальше. Это - наша цель", - заявил Беспалько.

Цинизма ситуации добавляет факт, что Беспалько родился в Киеве и прожил в украинской столице до 20 лет, а сегодня является лицом псевдоукраинской организации в России, которая используется для пропагандистских целей Кремля.

