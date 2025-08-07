РУС
Пропагандист, родом из Киева, призвал к геноциду: "Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование". ВИДЕО

Богдан Безпалько, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и глава организации "Украинцы России", сделал публичное заявление, в котором фактически призвал к геноциду украинской нации и уничтожению украинской государственности.

В той же речи он также озвучил угрозы о возможности нанесения ядерных ударов по европейским странам - в частности, Германии, Финляндии и Италии, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим, чтобы Украина как государство прекратила свое существование. Чтобы люди оттуда уехали, мягко говоря - в эмиграцию. Или еще куда-то подальше. Это - наша цель", - заявил Беспалько.

Цинизма ситуации добавляет факт, что Беспалько родился в Киеве и прожил в украинской столице до 20 лет, а сегодня является лицом псевдоукраинской организации в России, которая используется для пропагандистских целей Кремля.

Смотрите также: Пропагандист гордится обстрелом Киева: "Россия специально бьет по Украине ночью, чтобы никого не зацепило". ВИДЕО

пропаганда (3720) россия (96812) война в Украине (5542)


Не маю відношення до нашої ГУР та контрозвідки, я з сухопутки. Але сподіваюся, що цьому чмирю хтось ненароком скоро підкладе ефку під машину.
07.08.2025 00:07 Ответить
+43
самокат ублюдку. )
07.08.2025 00:06 Ответить
+42
Манкурти завжди більше за всіх прагнуть прогнутися перед хазяями, яким вони служать, щоб їх не запідозрили у пособництві та співчутті. Це типовий манкурт, який, щоб довести свою відданість кремлю, буде навіть розстрілювати особисто українців. У манкуртів ЗАЖДИ така доля.
07.08.2025 00:10 Ответить
Тупо процитував *****. Просто додав від себе фразу про знищення України як держави. Хотів вислужитися і у нього це вийшло.
07.08.2025 06:36 Ответить
Так чого ти там сидишь, в Англії то..?! Давай в Україну та підключайся до боротьби з регіоналами та шашличниками? Чи команди з кремля не було?
07.08.2025 08:33 Ответить
наше сбу не має честі
так! не треба тут волати
така контора спершу ліквідовує зрадників тихо
потім топових кацапів
і настає порядок!

а не кришує зелень за гроші
*****...
07.08.2025 07:29 Ответить
Поспілкуватися з родичами
07.08.2025 07:52 Ответить
Оце і є приклад хохла, аби,хто іще,у 2025-му, не розуміє цього. Таких хохлів мільйони у РФ, це опора їх імперії. Їх годувала українська земля, вони носії наших прізвищ, однак вони росіяни. Таких і в Україні сотні тисяч, якщо не мільйони. Зросійщені манкурти.
07.08.2025 07:53 Ответить
Давайте выпьем, чтобы безпалько стал безголовком.
07.08.2025 07:56 Ответить
А хіба зрадників мало вони не тільки на кацапщені їх в Україні сотні тисяч ,цю погань треба не цитувати їх треба знищувати всякі :медвечуки ,табачники як і ця мерзота не мають права на існування.
07.08.2025 08:00 Ответить
Підозру йому, колись попадеться відповість за базар цей підорок.
07.08.2025 08:05 Ответить
Будет все наоборот - оркостан потеряет все свои территории! А его безумный фюрер кончит как все тираны. Ну а это выродка призываюшего уничтожить Украину обязательно найдут и проведут его в место где уже собраны подобные существа.
07.08.2025 08:30 Ответить
От вам і вся суть москаляки. А ви мені "какая разніца", "братья". Тих кого вони вживили в наше суспільство працюють на ворога із середини нашої країни. Вони при владі і тягнуть туди тільки своїх, українців там немає. Це і є монополія на владу. Ось проти чого необхідно боротись і то завзято і наполегливо.
07.08.2025 08:33 Ответить
Так він же українець. Ви таких українців хочете у владу?
07.08.2025 08:42 Ответить
''...то американці розділять з нами мир..., вони вас просто знищать, щоб не було зла і терористів на землі.
07.08.2025 08:33 Ответить
Це верх кегебешного мистецтва: "Українці росії" хочуть щоб Україна припинила своє існування.
07.08.2025 08:37 Ответить
Ау, СБУ!
Ліфт, самокат, вільне падіння - вибір за вами.
07.08.2025 08:44 Ответить
Ліквідація
07.08.2025 09:10 Ответить
ця почвара не є українцем. продажна шкура.
07.08.2025 09:29 Ответить
Яке кончене....
07.08.2025 09:31 Ответить
Десять довгих років (1979-1989) совєцькій союз вів війну в Афганістані. Винищував моджахедів вакуумними бомбами і напалмом. І шо? Де совєцький союз? А Афганістан гарно/погано, але існує в своїх кордонах. Але ж ми не моджахеди, ми - українці. Вистоїмо і відбудуємося. А раша зникне, разом з посіпаками.
07.08.2025 09:36 Ответить
цю істоту давно вже чекає кива і портнов
07.08.2025 09:49 Ответить
чмо смердюче. твої найближчі "плани" це самокат чи статуетка. Навіть немає на кого розсердитись, окрім огиди нічого не викликає ця особь, паличкою гидко торкнутися.
07.08.2025 10:23 Ответить
