Турция продолжает закупки российской нефти и газа, несмотря на просьбы США, - Bloomberg

Турция остается одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа, одновременно расширяя долгосрочные соглашения на импорт СПГ и ища альтернативные источники энергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар пояснил, что закупка российской нефти является коммерческим решением частных компаний и переработчиков, и государство непосредственно в этот процесс не вмешивается. Он добавил, что турецкие НПЗ изначально были построены для переработки сырья из ближайших источников, поэтому закупки в России носят технический и коммерческий характер.

Байрактар также подчеркнул необходимость обеспечить страну газом в преддверии зимы и закупать его у разных поставщиков - России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана. При этом Турция активно диверсифицирует поставки, в частности через долгосрочные контракты на СПГ с США.

Ситуацию может изменить возобновление экспорта нефти из северного Ирака после двухлетнего перерыва, что стало возможным благодаря сделке при поддержке США. Основными покупателями российской нефти в Турции остаются Turkiye Petrol Rafineleri AS и Star Rafineri AS (Socar).

