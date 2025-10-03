РУС
Новости Закупка ЕС энергоносителей россии
Турция продолжает закупки российской нефти и газа, несмотря на просьбы США, - Bloomberg

туреччина

Турция остается одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа, одновременно расширяя долгосрочные соглашения на импорт СПГ и ища альтернативные источники энергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар пояснил, что закупка российской нефти является коммерческим решением частных компаний и переработчиков, и государство непосредственно в этот процесс не вмешивается. Он добавил, что турецкие НПЗ изначально были построены для переработки сырья из ближайших источников, поэтому закупки в России носят технический и коммерческий характер.

Байрактар также подчеркнул необходимость обеспечить страну газом в преддверии зимы и закупать его у разных поставщиков - России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана. При этом Турция активно диверсифицирует поставки, в частности через долгосрочные контракты на СПГ с США.

Ситуацию может изменить возобновление экспорта нефти из северного Ирака после двухлетнего перерыва, что стало возможным благодаря сделке при поддержке США. Основными покупателями российской нефти в Турции остаются Turkiye Petrol Rafineleri AS и Star Rafineri AS (Socar).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия должна услышать Трампа и прекратить закупку нефти РФ, - Зеленский

россия (97505) США (28009) Турция (3547) энергоресурсы (6)
Топ комментарии
+1
за зіпунами да.
альоша, стій собі під горою і тряси партбілетом - тебе видно на просковoзь
03.10.2025 14:06 Ответить
03.10.2025 14:06 Ответить
+1
Є один вихід з цього це вщент рознести їх порти де завантажується нафта та нафтопродукти, СПГ. Іншого не дано. Ніхто сам добровільно не буде відмовлятися від цих покупок.
03.10.2025 14:08 Ответить
03.10.2025 14:08 Ответить
+1
вас, комсомольців в під 70сятник, визнавати навіть і напрягатися не треба
03.10.2025 14:11 Ответить
03.10.2025 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Покладений турецький хер на прохання США -він такий. На ньому навіть написано MAGA.
03.10.2025 13:50 Ответить
03.10.2025 13:50 Ответить
Турків вломати - це ше той квест
03.10.2025 13:53 Ответить
03.10.2025 13:53 Ответить
а Україна перкачює кацапську жижу не зважаючі ні на що!
03.10.2025 13:58 Ответить
03.10.2025 13:58 Ответить
винні попередники.
03.10.2025 13:59 Ответить
03.10.2025 13:59 Ответить
а колись, козаки на вихідних, для приколу ганяли на чайках до стамбулу.
погуляти, турків порізати, турчанок попортити.
оце були часи.
а, зараз нами керує обрізаний нехрещений гундосий зе!скоморох.
03.10.2025 14:00 Ответить
03.10.2025 14:00 Ответить
за зіпунами да.
альоша, стій собі під горою і тряси партбілетом - тебе видно на просковoзь
03.10.2025 14:06 Ответить
03.10.2025 14:06 Ответить
дякую за визнання!
03.10.2025 14:08 Ответить
03.10.2025 14:08 Ответить
вас, комсомольців в під 70сятник, визнавати навіть і напрягатися не треба
03.10.2025 14:11 Ответить
03.10.2025 14:11 Ответить
чим ти можеш повихвалятися?
смоктанням у замовника, за копійки, за кількість знаків та діалогів?
03.10.2025 14:18 Ответить
03.10.2025 14:18 Ответить
цивілізація з такими як ти зробила нуль.
все так же порізати і згвалтувати - партійці, ****!
03.10.2025 14:18 Ответить
03.10.2025 14:18 Ответить
ніколи не платив комсомольских взносів і нікoли не був комсомольцем.
"ми тебе в армію не вiзьмемо як ти таки некомсомосолець"
та і не беріть...
і тут збрехали - взяли...
03.10.2025 14:23 Ответить
03.10.2025 14:23 Ответить
всьо!
не зайобуй!
кончене брехливе чмо!
не був, то і *** з тобою!
03.10.2025 14:26 Ответить
03.10.2025 14:26 Ответить
матючня заборонa на сайті якби,
для особливо одарьонних політруків трошечкі можна...
03.10.2025 14:30 Ответить
03.10.2025 14:30 Ответить
для вас, є особлива гілка стукачів.
йди туди!
адміни виконують будь які забаганки!
03.10.2025 14:32 Ответить
03.10.2025 14:32 Ответить
стукач за стукачеве завжди.
прошманай ту гілку і ти побачиш стукачів...
03.10.2025 14:35 Ответить
03.10.2025 14:35 Ответить
моя одноклсанюга здала мене - "він спалив комсомолький устав!"
а я просто прикурив..
03.10.2025 14:34 Ответить
03.10.2025 14:34 Ответить
перед високим комуняцьким вибором - армія чи тюрьма, я вибрав армію, хочя і не впевнений, що зробив правильно.
03.10.2025 14:28 Ответить
03.10.2025 14:28 Ответить
Є один вихід з цього це вщент рознести їх порти де завантажується нафта та нафтопродукти, СПГ. Іншого не дано. Ніхто сам добровільно не буде відмовлятися від цих покупок.
03.10.2025 14:08 Ответить
03.10.2025 14:08 Ответить
Единственная страна которой боится Запад. Даже слово сказать боятся, что бы ни делал Эрдоган.
03.10.2025 14:13 Ответить
03.10.2025 14:13 Ответить
 
 