Туреччина продовжує закупівлі російської нафти та газу, незважаючи на прохання США, - Bloomberg

Туреччина залишається одним із найбільших покупців російської нафти та газу, водночас розширюючи довгострокові угоди на імпорт СПГ та шукаючи альтернативні джерела енергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар пояснив, що закупівля російської нафти є комерційним рішенням приватних компаній і переробників, і держава безпосередньо в цей процес не втручається. Він додав, що турецькі НПЗ спочатку були побудовані для переробки сировини з найближчих джерел, тож закупівлі в Росії мають технічний і комерційний характер.

Байрактар також підкреслив необхідність забезпечити країну газом напередодні зими та закуповувати його у різних постачальників - Росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану. При цьому Туреччина активно диверсифікує поставки, зокрема через довгострокові контракти на СПГ зі США.

Ситуацію може змінити відновлення експорту нафти з північного Іраку після дворічної перерви, що стало можливим завдяки угоді за підтримки США. Основними покупцями російської нафти в Туреччині залишаються Turkiye Petrol Rafineleri AS та Star Rafineri AS (Socar).

