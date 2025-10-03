УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10457 відвідувачів онлайн
Новини Закупівля ЄС енергоресурсів РФ
745 24

Туреччина продовжує закупівлі російської нафти та газу, незважаючи на прохання США, - Bloomberg

туреччина

Туреччина залишається одним із найбільших покупців російської нафти та газу, водночас розширюючи довгострокові угоди на імпорт СПГ та шукаючи альтернативні джерела енергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар пояснив, що закупівля російської нафти є комерційним рішенням приватних компаній і переробників, і держава безпосередньо в цей процес не втручається. Він додав, що турецькі НПЗ спочатку були побудовані для переробки сировини з найближчих джерел, тож закупівлі в Росії мають технічний і комерційний характер.

Байрактар також підкреслив необхідність забезпечити країну газом напередодні зими та закуповувати його у різних постачальників - Росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану. При цьому Туреччина активно диверсифікує поставки, зокрема через довгострокові контракти на СПГ зі США.

Ситуацію може змінити відновлення експорту нафти з північного Іраку після дворічної перерви, що стало можливим завдяки угоді за підтримки США. Основними покупцями російської нафти в Туреччині залишаються Turkiye Petrol Rafineleri AS та Star Rafineri AS (Socar).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина має почути Трампа і припинити закупівлю нафти РФ, - Зеленський

Автор: 

росія (68181) США (24444) Туреччина (3691) енергоресурси (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
а Україна перкачює кацапську жижу не зважаючі ні на що!
показати весь коментар
03.10.2025 13:58 Відповісти
+1
а колись, козаки на вихідних, для приколу ганяли на чайках до стамбулу.
погуляти, турків порізати, турчанок попортити.
оце були часи.
а, зараз нами керує обрізаний нехрещений гундосий зе!скоморох.
показати весь коментар
03.10.2025 14:00 Відповісти
+1
за зіпунами да.
альоша, стій собі під горою і тряси партбілетом - тебе видно на просковoзь
показати весь коментар
03.10.2025 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покладений турецький хер на прохання США -він такий. На ньому навіть написано MAGA.
показати весь коментар
03.10.2025 13:50 Відповісти
Турків вломати - це ше той квест
показати весь коментар
03.10.2025 13:53 Відповісти
а Україна перкачює кацапську жижу не зважаючі ні на що!
показати весь коментар
03.10.2025 13:58 Відповісти
винні попередники.
показати весь коментар
03.10.2025 13:59 Відповісти
а колись, козаки на вихідних, для приколу ганяли на чайках до стамбулу.
погуляти, турків порізати, турчанок попортити.
оце були часи.
а, зараз нами керує обрізаний нехрещений гундосий зе!скоморох.
показати весь коментар
03.10.2025 14:00 Відповісти
за зіпунами да.
альоша, стій собі під горою і тряси партбілетом - тебе видно на просковoзь
показати весь коментар
03.10.2025 14:06 Відповісти
дякую за визнання!
показати весь коментар
03.10.2025 14:08 Відповісти
вас, комсомольців в під 70сятник, визнавати навіть і напрягатися не треба
показати весь коментар
03.10.2025 14:11 Відповісти
чим ти можеш повихвалятися?
смоктанням у замовника, за копійки, за кількість знаків та діалогів?
показати весь коментар
03.10.2025 14:18 Відповісти
цивілізація з такими як ти зробила нуль.
все так же порізати і згвалтувати - партійці, ****!
показати весь коментар
03.10.2025 14:18 Відповісти
ніколи не платив комсомольских взносів і нікoли не був комсомольцем.
"ми тебе в армію не вiзьмемо як ти таки некомсомосолець"
та і не беріть...
і тут збрехали - взяли...
показати весь коментар
03.10.2025 14:23 Відповісти
всьо!
не зайобуй!
кончене брехливе чмо!
не був, то і *** з тобою!
показати весь коментар
03.10.2025 14:26 Відповісти
матючня заборонa на сайті якби,
для особливо одарьонних політруків трошечкі можна...
показати весь коментар
03.10.2025 14:30 Відповісти
для вас, є особлива гілка стукачів.
йди туди!
адміни виконують будь які забаганки!
показати весь коментар
03.10.2025 14:32 Відповісти
стукач за стукачеве завжди.
прошманай ту гілку і ти побачиш стукачів...
показати весь коментар
03.10.2025 14:35 Відповісти
ті хто не стучят завжди в бані..
показати весь коментар
03.10.2025 14:41 Відповісти
моя одноклсанюга здала мене - "він спалив комсомолький устав!"
а я просто прикурив..
показати весь коментар
03.10.2025 14:34 Відповісти
горіти тобі!
в цьому комуняцькому, стукаченському пеклі!
ото, там і існуй!
показати весь коментар
03.10.2025 14:45 Відповісти
приємно чюти це від комуняцького, для вас є особлива гілка, не ходили?
показати весь коментар
03.10.2025 14:49 Відповісти
бегемот пепа не любить американців,
в нього реакція як у бика на красну тряпку.
славний партієць!
показати весь коментар
03.10.2025 15:19 Відповісти
перед високим комуняцьким вибором - армія чи тюрьма, я вибрав армію, хочя і не впевнений, що зробив правильно.
показати весь коментар
03.10.2025 14:28 Відповісти
Є один вихід з цього це вщент рознести їх порти де завантажується нафта та нафтопродукти, СПГ. Іншого не дано. Ніхто сам добровільно не буде відмовлятися від цих покупок.
показати весь коментар
03.10.2025 14:08 Відповісти
Единственная страна которой боится Запад. Даже слово сказать боятся, что бы ни делал Эрдоган.
показати весь коментар
03.10.2025 14:13 Відповісти
Турция продолжает с Израилем торговать в полный рост, хотя на публике Эрдоган жопу рвёт за палестинцев.
показати весь коментар
03.10.2025 14:45 Відповісти
 
 