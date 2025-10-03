РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10582 посетителя онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
4 587 22

Мардан после поражения НПЗ в Орске: "Дроны запускались с территории Казахстана. Не пора ли провести рейд?"

Российский пропагандист Сергей Мардан обнародовал призыв устроить вторжение в Казахстан и провести якобы "зачистку" Астаны после сообщений об атаке дронами на Орский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.

"Атакован дронами Орский НПЗ. Расстояние от украинской границы до Орска - 1400 километров. Совершенно очевидно, что дроны запускались с территории Казахстана. Так что вопрос: не пора ли провести рейд на территорию "независимого" Казахстана с целью устранения угроз национальной безопасности России? Лучше всего сразу провести "зачистку" в Астане", - написал он.

НПЗ в Орске

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Казахстан (787) НПЗ (317) дроны (4941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Орськ-майбутня столиця підорашки! співзвучна назва!
показать весь комментарий
03.10.2025 14:26 Ответить
+7
Впєрьод і с пєснєй, мардан. Я дам вам парабєллум. Насправді це була б велика послуга для України, як би цинічно це не виглядало. Але нажаль це лише кукурікання дірявого пєтуха.
показать весь комментарий
03.10.2025 14:28 Ответить
+6
Війна на 2 фронти
показать весь комментарий
03.10.2025 14:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна на 2 фронти
показать весь комментарий
03.10.2025 14:24 Ответить
Орськ-майбутня столиця підорашки! співзвучна назва!
показать весь комментарий
03.10.2025 14:26 Ответить
час ! давай , а ми подивимося
показать весь комментарий
03.10.2025 14:26 Ответить
україні вкрай необхідний другий кацапський фронт!
показать весь комментарий
03.10.2025 14:27 Ответить
Впєрьод і с пєснєй, мардан. Я дам вам парабєллум. Насправді це була б велика послуга для України, як би цинічно це не виглядало. Але нажаль це лише кукурікання дірявого пєтуха.
показать весь комментарий
03.10.2025 14:28 Ответить
Мордан, досить п**діти, бери пукалку і іди в рейд на Астану.
показать весь комментарий
03.10.2025 14:29 Ответить
То вперед,триколор в руки та барабан на шию !!))
показать весь комментарий
03.10.2025 14:30 Ответить
Дай команду, мардан 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
03.10.2025 16:00 Ответить
на Азербайджа́н вже рейд зробили ?
показать весь комментарий
03.10.2025 14:32 Ответить
мардан поведе військо?
показать весь комментарий
03.10.2025 14:34 Ответить
Пусті слова, Китай не дозволить.
показать весь комментарий
03.10.2025 14:35 Ответить
********* на казахстан?
показать весь комментарий
03.10.2025 14:37 Ответить
Якби той мордан був слов'янином, то можна було б про щось казати.
показать весь комментарий
03.10.2025 14:40 Ответить
Собирай дарагой всех кремлевских петухов и вперед в рейд. Покажи как воевать надо.
показать весь комментарий
03.10.2025 14:52 Ответить
Мардан про Орск...
Толкін знав!
показать весь комментарий
03.10.2025 14:59 Ответить
Вот там вас ещё не пиз@или
показать весь комментарий
03.10.2025 15:07 Ответить
Цього Мардана треба після війни повісити за ноги і хай висить так поки не здохне.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:08 Ответить
Угу..За шию нема сенсу вішати,бо цей півень і без голови житиме.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:21 Ответить
та мардану сі , тихо відірве все шо болтається , і те чим болтає...
показать весь комментарий
03.10.2025 15:22 Ответить
Лаптєносцям мало однієї війни? Ну, що ж, готуємо попкорн і пиво. Я б на це подивився з задоволенням.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:53 Ответить
Та нехай! Починайте, а ми подивимось! (шкода, немає смайліка з попкорном)
показать весь комментарий
03.10.2025 16:06 Ответить
Ор по Орську від мардана)))
показать весь комментарий
03.10.2025 16:07 Ответить
 
 