Мардан после поражения НПЗ в Орске: "Дроны запускались с территории Казахстана. Не пора ли провести рейд?"
Российский пропагандист Сергей Мардан обнародовал призыв устроить вторжение в Казахстан и провести якобы "зачистку" Астаны после сообщений об атаке дронами на Орский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.
"Атакован дронами Орский НПЗ. Расстояние от украинской границы до Орска - 1400 километров. Совершенно очевидно, что дроны запускались с территории Казахстана. Так что вопрос: не пора ли провести рейд на территорию "независимого" Казахстана с целью устранения угроз национальной безопасности России? Лучше всего сразу провести "зачистку" в Астане", - написал он.
