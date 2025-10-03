Мардан после поражения НПЗ в Орске: "Дроны запускались с территории Казахстана. Не пора ли провести рейд?"

Российский пропагандист Сергей Мардан обнародовал призыв устроить вторжение в Казахстан и провести якобы "зачистку" Астаны после сообщений об атаке дронами на Орский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.

"Атакован дронами Орский НПЗ. Расстояние от украинской границы до Орска - 1400 километров. Совершенно очевидно, что дроны запускались с территории Казахстана. Так что вопрос: не пора ли провести рейд на территорию "независимого" Казахстана с целью устранения угроз национальной безопасности России? Лучше всего сразу провести "зачистку" в Астане", - написал он.

