Мардан після ураження НПЗ в Орську: "Дрони запускалися з території Казахстану. Чи не час провести рейд?"

Російський пропагандист Сергій Мардан оприлюднив заклик влаштувати вторгнення в Казахстан і провести нібито "зачистку" Астани після повідомлень про атаку дронами на Орський нафтопереробний завод.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.

"Атаковано дронами Орський НПЗ. Відстань від українського кордону до Орська - 1400 кілометрів. Цілком очевидно, що дрони запускалися з території Казахстану. Отже питання: чи не час провести рейд на територію "незалежного" Казахстану з метою усунення загроз національній безпеці Росії? Найкраще одразу провести "зачистку" в Астані", - написав він.

