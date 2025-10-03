УКР
Мардан після ураження НПЗ в Орську: "Дрони запускалися з території Казахстану. Чи не час провести рейд?"

Російський пропагандист Сергій Мардан оприлюднив заклик влаштувати вторгнення в Казахстан і провести нібито "зачистку" Астани після повідомлень про атаку дронами на Орський нафтопереробний завод.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.

"Атаковано дронами Орський НПЗ. Відстань від українського кордону до Орська - 1400 кілометрів. Цілком очевидно, що дрони запускалися з території Казахстану. Отже питання: чи не час провести рейд на територію "незалежного" Казахстану з метою усунення загроз національній безпеці Росії? Найкраще одразу провести "зачистку" в Астані", - написав він.

НПЗ в Орську

Топ коментарі
+10
Орськ-майбутня столиця підорашки! співзвучна назва!
показати весь коментар
03.10.2025 14:26 Відповісти
+8
Впєрьод і с пєснєй, мардан. Я дам вам парабєллум. Насправді це була б велика послуга для України, як би цинічно це не виглядало. Але нажаль це лише кукурікання дірявого пєтуха.
показати весь коментар
03.10.2025 14:28 Відповісти
+6
Війна на 2 фронти
показати весь коментар
03.10.2025 14:24 Відповісти
Війна на 2 фронти
показати весь коментар
03.10.2025 14:24 Відповісти
Дайте мардану шаблю,- нехай наступає
показати весь коментар
03.10.2025 16:10 Відповісти
Орськ-майбутня столиця підорашки! співзвучна назва!
показати весь коментар
03.10.2025 14:26 Відповісти
час ! давай , а ми подивимося
показати весь коментар
03.10.2025 14:26 Відповісти
україні вкрай необхідний другий кацапський фронт!
показати весь коментар
03.10.2025 14:27 Відповісти
Впєрьод і с пєснєй, мардан. Я дам вам парабєллум. Насправді це була б велика послуга для України, як би цинічно це не виглядало. Але нажаль це лише кукурікання дірявого пєтуха.
показати весь коментар
03.10.2025 14:28 Відповісти
Мордан, досить п**діти, бери пукалку і іди в рейд на Астану.
показати весь коментар
03.10.2025 14:29 Відповісти
То вперед,триколор в руки та барабан на шию !!))
показати весь коментар
03.10.2025 14:30 Відповісти
Дай команду, мардан 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
03.10.2025 16:00 Відповісти
на Азербайджа́н вже рейд зробили ?
показати весь коментар
03.10.2025 14:32 Відповісти
мардан поведе військо?
показати весь коментар
03.10.2025 14:34 Відповісти
Пусті слова, Китай не дозволить.
показати весь коментар
03.10.2025 14:35 Відповісти
********* на казахстан?
показати весь коментар
03.10.2025 14:37 Відповісти
Якби той мордан був слов'янином, то можна було б про щось казати.
показати весь коментар
03.10.2025 14:40 Відповісти
Собирай дарагой всех кремлевских петухов и вперед в рейд. Покажи как воевать надо.
показати весь коментар
03.10.2025 14:52 Відповісти
Мардан про Орск...
Толкін знав!
показати весь коментар
03.10.2025 14:59 Відповісти
Вот там вас ещё не пиз@или
показати весь коментар
03.10.2025 15:07 Відповісти
Цього Мардана треба після війни повісити за ноги і хай висить так поки не здохне.
показати весь коментар
03.10.2025 15:08 Відповісти
Угу..За шию нема сенсу вішати,бо цей півень і без голови житиме.
показати весь коментар
03.10.2025 15:21 Відповісти
та мардану сі , тихо відірве все шо болтається , і те чим болтає...
показати весь коментар
03.10.2025 15:22 Відповісти
Лаптєносцям мало однієї війни? Ну, що ж, готуємо попкорн і пиво. Я б на це подивився з задоволенням.
показати весь коментар
03.10.2025 15:53 Відповісти
Та нехай! Починайте, а ми подивимось! (шкода, немає смайліка з попкорном)
показати весь коментар
03.10.2025 16:06 Відповісти
Ор по Орську від мардана)))
показати весь коментар
03.10.2025 16:07 Відповісти
 
 