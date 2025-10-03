4 810 23
Мардан після ураження НПЗ в Орську: "Дрони запускалися з території Казахстану. Чи не час провести рейд?"
Російський пропагандист Сергій Мардан оприлюднив заклик влаштувати вторгнення в Казахстан і провести нібито "зачистку" Астани після повідомлень про атаку дронами на Орський нафтопереробний завод.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.
"Атаковано дронами Орський НПЗ. Відстань від українського кордону до Орська - 1400 кілометрів. Цілком очевидно, що дрони запускалися з території Казахстану. Отже питання: чи не час провести рейд на територію "незалежного" Казахстану з метою усунення загроз національній безпеці Росії? Найкраще одразу провести "зачистку" в Астані", - написав він.
