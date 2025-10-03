Россия существенно усилила воздушные удары на юге Украины в сентябре, - Силы обороны

В сентябре российские войска значительно активизировали воздушные удары на южном направлении.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, количество ракетных ударов выросло на 47%, с 23 в августе до 34 в сентябре. Также более чем вдвое увеличилось количество атак дронами типа Shahed - с 439 в августе до 916 в сентябре. Количество FPV-дронов выросло с 16 351 в августе до 19 586 в сентябре.

На Херсонщине враг применял FPV-дроны 7 500 раз в августе, в сентябре их количество превысило 8 200. В Запорожской области в августе зафиксировано 8 200 таких атак, в сентябре - более 11 тысяч.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются захватить Степногорск, чтобы контролировать логистические пути и окрестности Запорожья, - Силы обороны юга

Кроме того, россияне увеличили применение неуправляемых авиационных ракет по населенным пунктам на правом берегу Днепра. В сентябре было применено 1 642 ракеты, тогда как в августе - 1 120.

В то же время количество барражирующих боеприпасов типа Ланцет сократилось примерно на треть. Также в сентябре враг применил 247 управляемых авиационных бомб и около 100 боеприпасов типа Ланцет.

Представитель Сил обороны юга подчеркнул, что активизация воздушных атак демонстрирует намерение России усилить давление на южные регионы Украины и испытать систему противовоздушной обороны.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!