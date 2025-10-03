Росія суттєво посилила повітряні удари на півдні України у вересні, - Сили оборони

У вересні російські війська значно активізували повітряні удари на південному напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, кількість ракетних ударів зросла на 47%, з 23 у серпні до 34 у вересні. Також більш ніж удвічі збільшилася кількість атак дронами типу Shahed - з 439 у серпні до 916 у вересні. Кількість FPV-дронів зросла з 16 351 у серпні до 19 586 у вересні.

На Херсонщині ворог застосовував FPV-дрони 7 500 разів у серпні, у вересні їхня кількість перевищила 8 200. У Запорізькій області у серпні зафіксовано 8 200 таких атак, у вересні - понад 11 тисяч.

Крім того, росіяни збільшили застосування некерованих авіаційних ракет по населених пунктах на правому березі Дніпра. У вересні було застосовано 1 642 ракети, тоді як у серпні - 1 120.

Натомість кількість баражуючих боєприпасів типу Ланцет скоротилася приблизно на третину. Також у вересні ворог застосував 247 керованих авіаційних бомб і близько 100 боєприпасів типу Ланцет.

Речник Сил оборони півдня підкреслив, що активізація повітряних атак демонструє намір Росії посилити тиск на південні регіони України та випробувати систему протиповітряної оборони.

