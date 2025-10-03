Росіяни намагаються захопити Степногірськ, щоб контролювати логістичні шляхи й околиці Запоріжжя, - Сили оборони півдня

Ворог прагне захопити плацдарм і місто Степногірськ, яке має зручне розташування, для того, щоб контролювати і логістичні шляхи, і околиці Запоріжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин.

За його словами, противник проводить штурмові дії у намаганні обійти зі сходу Степногірськ і фактично відкрити новий напрямок.

"Ворог здійснює штурми на західних околицях Степового, намагаючись зі сходу обійти Степногірськ. Тобто із заходу від Степногірська він просувається по узбережжю колишнього Каховського водосховища – там, де розташовані Кам’янське, Плавні і Приморське. Наміри прості – захопити цей плацдарм, де розташоване місто Степногірськ", - розповів речник.

Також читайте: Південь під масованим артилерійським та дроновим вогнем: ворог атакував поблизу Антонівських мостів та на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, - Сили оборони

Він зауважив, що це створює загрозу для східних і південних околиць обласного центру Запоріжжя та логістичних шляхів міста на сході.

"Це загроза не лише для обласного центру, а для логістичних шляхів, які ведуть із Запоріжжя на схід. Під вогневим впливом деяких видів озброєння опиняться південні й східні околиці обласного центру. Зокрема баражуючі боєприпаси типу "Молнія", "Ланцет" зможуть долітати до околиць Запоріжжя. Тому противник прагне захопити тут плацдарм і місто Степногірськ, яке доволі зручно розташоване, для того, щоб контролювати і логістичні шляхи, і околиці Запоріжжя", - зазначив Волошин.

Читайте: Росія доукомплектовує штурмові роти мобілізованими на Оріхівському напрямку, - Сили оборони Півдня