Південь під масованим артилерійським та дроновим вогнем: ворог атакував поблизу Антонівських мостів та на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, - Сили оборони

На півдні ворог збільшує активність застосування авіаційних бомб та дронів-камікадзе проти українських захисників та цивільного населення. Також продовжують марні спроби штурмів позицій українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Українські захисники дають відсіч противнику: минулої доби знищили понад шість десятків окупантів та понад два десятки одиниць озброєння та військової техніки:

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівських мостів;

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Кам’янське;

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія доукомплектовує штурмові роти мобілізованими на Оріхівському напрямку, - Сили оборони Півдня

В південній операційній зоні противник активно застосовував авіацію, завдавши ударів по населених пунктах Запорізької та Херсонської областей. Для ударів використав 31 кориговану авіаційну бомбу та 46 некерованих авіаційних ракет.

Впродовж минулої доби окупанти завдали більш ніж 640 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 180 скидів з БпЛА, використавши понад 200 боєприпасів.

Протягом доби противник здійснив більш ніж 270 обстрілів позицій наших захисників, застосувавши майже 1300 боєприпасів. Під обстрілами були також більше десятка прилеглих до лінії фронту населених пунктів.