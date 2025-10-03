Юг под массированным артиллерийским и дроновым огнем: враг атаковал вблизи Антоновских мостов и на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, - Силы обороны

На юге враг увеличивает активность применения авиационных бомб и дронов-камикадзе против украинских защитников и гражданского населения. Также продолжают тщетные попытки штурмов позиций украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

Украинские защитники дают отпор противнику: за прошедшие сутки уничтожили более шести десятков оккупантов и более двух десятков единиц вооружения и военной техники:

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновских мостов;

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Каменское;

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

В южной операционной зоне противник активно применял авиацию, нанеся удары по населенным пунктам Запорожской и Херсонской областей. Для ударов использовал 31 корректируемую авиационную бомбу и 46 неуправляемых авиационных ракет.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 640 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 180 сбросов с БпЛА, использовав более 200 боеприпасов.

В течение суток противник совершил более 270 обстрелов позиций наших защитников, применив почти 1300 боеприпасов. Под обстрелами были также более десятка прилегающих к линии фронта населенных пунктов.