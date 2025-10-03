РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10582 посетителя онлайн
Новости Боевіе действия на Запорожье
698 5

Россияне пытаются захватить Степногорск, чтобы контролировать логистические пути и окрестности Запорожья, - Силы обороны юга

Боевые действия на Запорожском направлении

Враг стремится захватить плацдарм и город Степногорск, который имеет удобное расположение, для того, чтобы контролировать и логистические пути, и окрестности Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин.

По его словам, противник проводит штурмовые действия в попытке обойти с востока Степногорск и фактически открыть новое направление.

"Враг осуществляет штурмы на западных окраинах Степного, пытаясь с востока обойти Степногорск. То есть с запада от Степногорска он продвигается по побережью бывшего Каховского водохранилища - там, где расположены Каменское, Плавни и Приморское. Намерения просты - захватить этот плацдарм, где расположен город Степногорск", - рассказал спикер.

Также читайте: Юг под массированным артиллерийским и дроновым огнем: враг атаковал вблизи Антоновских мостов и на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, - Силы обороны

Он отметил, что это создает угрозу для восточных и южных окраин областного центра Запорожья и логистических путей города на востоке.

"Это угроза не только для областного центра, а для логистических путей, которые ведут из Запорожья на восток. Под огневым воздействием некоторых видов вооружения окажутся южные и восточные окраины областного центра. В частности барражирующие боеприпасы типа "Молния", "Ланцет" смогут долетать до окраин Запорожья. Поэтому противник стремится захватить здесь плацдарм и город Степногорск, который довольно удобно расположен, для того, чтобы контролировать и логистические пути, и окраины Запорожья", - отметил Волошин.

Читайте: Россия доукомплектовывает штурмовые роты мобилизованными на Ореховском направлении, - Силы обороны Юга

Автор: 

Запорожье (2785) Запорожская область (3601) Силы обороны юга (447) Васильевский район (114) Запорожский район (276) Степногорск (42)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ща творожніков всьо парєшаєт. Поїздка на фронт,десяток фоток-все буде зає#ісь.
показать весь комментарий
03.10.2025 14:43 Ответить
Влада Запоріжжя на це вже відповіла шо все ок, ніякої евакуації.
показать весь комментарий
03.10.2025 14:47 Ответить
Влада Запоріжжя, замісь укріплень в Малокатеріновці спортивні та дитячі майданчики в місті будує, та квіточки висаджує до "дня міста"
показать весь комментарий
03.10.2025 16:01 Ответить
Жесть
показать весь комментарий
03.10.2025 15:21 Ответить
Від ЛБЗ до південної околиці Запоріжжя - 25 км.
показать весь комментарий
03.10.2025 16:03 Ответить
 
 