Россияне пытаются захватить Степногорск, чтобы контролировать логистические пути и окрестности Запорожья, - Силы обороны юга

Враг стремится захватить плацдарм и город Степногорск, который имеет удобное расположение, для того, чтобы контролировать и логистические пути, и окрестности Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин.

По его словам, противник проводит штурмовые действия в попытке обойти с востока Степногорск и фактически открыть новое направление.

"Враг осуществляет штурмы на западных окраинах Степного, пытаясь с востока обойти Степногорск. То есть с запада от Степногорска он продвигается по побережью бывшего Каховского водохранилища - там, где расположены Каменское, Плавни и Приморское. Намерения просты - захватить этот плацдарм, где расположен город Степногорск", - рассказал спикер.

Он отметил, что это создает угрозу для восточных и южных окраин областного центра Запорожья и логистических путей города на востоке.

"Это угроза не только для областного центра, а для логистических путей, которые ведут из Запорожья на восток. Под огневым воздействием некоторых видов вооружения окажутся южные и восточные окраины областного центра. В частности барражирующие боеприпасы типа "Молния", "Ланцет" смогут долетать до окраин Запорожья. Поэтому противник стремится захватить здесь плацдарм и город Степногорск, который довольно удобно расположен, для того, чтобы контролировать и логистические пути, и окраины Запорожья", - отметил Волошин.

