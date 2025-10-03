РУС
Новости Санкции ЕС против России
141 1

ЕС продлил санкции против россиян за информационные манипуляции до 2026 года

санкції

В пятницу, 3 октября, Совет ЕС принял решение продлить санкции против физических лиц и компаний из России, ответственных за гибридные дестабилизирующие действия РФ за рубежом, в частности в сфере информационных манипуляций.

Об этом сообщили в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Ограничительные меры продлены на год - до 9 октября 2026 года. В Брюсселе отметили, что решение принято "учитывая продолжающуюся гибридную деятельность России, включая манипуляции и вмешательство в сфере иностранной информации (FIMI) против ЕС, его государств-членов и партнеров".

Санкционный режим ЕС, введенный 8 октября 2024 года, направлен против тех, кто поддерживает действия и политику правительства РФ, подрывающие безопасность, стабильность, независимость и целостность Евросоюза.

Сейчас в списке - 47 физических лиц и 15 компаний. Для них предусмотрено замораживание активов, запрет на предоставление финансовых или экономических ресурсов со стороны ЕС, а также ограничения на поездки, что делает невозможным их въезд или транзит по территории Союза.

Автор: 

россия (97505) санкции (11898) Евросоюз (17664)
Сортировать:
на три місяці. Перемога, який світ ще не бачив . руцькі пропагандони тікают, ворога розбито!!!
А що буде далі., як ці три місяці променуть? Знову за старе? На ті самі граблі?
03.10.2025 16:07 Ответить
 
 