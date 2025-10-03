ЄС продовжив санкції проти росіян за інформаційні маніпуляції до 2026 року

У п’ятницю, 3 жовтня, Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти фізичних осіб та компаній із Росії, відповідальних за гібридні дестабілізуючі дії РФ за кордоном, зокрема у сфері інформаційних маніпуляцій.

Про це повідомили в Раді ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Обмежувальні заходи продовжені на рік - до 9 жовтня 2026 року. У Брюсселі зазначили, що рішення ухвалене "з огляду на триваючу гібридну діяльність Росії, включно з маніпуляціями та втручанням у сфері іноземної інформації (FIMI) проти ЄС, його держав-членів та партнерів".

Санкційний режим ЄС, запроваджений 8 жовтня 2024 року, спрямований проти тих, хто підтримує дії та політику уряду РФ, що підривають безпеку, стабільність, незалежність та цілісність Євросоюзу.

Наразі у списку - 47 фізичних осіб і 15 компаній. Для них передбачено замороження активів, заборону на надання фінансових чи економічних ресурсів з боку ЄС, а також обмеження на поїздки, що унеможливлює їхній в’їзд або транзит територією Союзу.

