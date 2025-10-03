Готовим Технологическую ставку: будут рассматриваться управляемый экспорт оружия и дальнобойные операции, - Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал Технологическую ставку и очертил ее ключевые задачи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил на фейсбук-странице.

"Готовим Технологическую ставку. Ключевой фокус - как увеличить финансирование для закупки вооружения для наших военных. Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия, который станет одним из источников наполнения бюджета для оборонных закупок", - говорится в сообщении.

Он отметил, что экспортироваться будет только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритетом остается сохранение потенциала для нужд ВСУ и обеспечение безопасности поставок.

Умеров рассказал, что накануне в СНБО провели подготовительное совещание с Минобороны, Минэкономики, Минфином, военным руководством и разведками: все подготовили конкретные материалы по производственным возможностям и имеющимся запасам.

"Ожидаем подробный доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия: когда, в каких объемах и какими механизмами", - добавил секретарь СНБО.

Кроме того, по словам Умерова, на Ставке отдельно будет рассматриваться последняя атака РФ на инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов.

"Также рассмотрим наши ответы врагу - дальнобойные операции", - подчеркнул он.