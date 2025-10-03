Готуємо Технологічну ставку: розглядатимуться керований експорт зброї та далекобійні операції, - Умєров
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував Технологічну ставку та окреслив її ключові завдання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив на фейсбук-сторінці.
"Готуємо Технологічну ставку. Ключовий фокус - як збільшити фінансування для закупівлі озброєння для наших військових. Один з інструментів - запустити керований експорт зброї, який стане одним із джерел наповнення бюджету для оборонних закупівель", - йдеться в повідомленні.
Він зауважив, що експортуватиметься лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. Пріоритетом залишається збереження потенціалу для потреб ЗСУ та гарантування безпеки постачань.
Умєров розповів, що напередодні в РНБО провели підготовчу нараду з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, військовим керівництвом і розвідками: всі підготували конкретні матеріали щодо виробничих спроможностей і наявних запасів.
"Очікуємо детальну доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї: коли, в яких обсягах і якими механізмами", - додав секретар РНБО.
Крім того, за словами Умєрова, на Ставці окремо розглядатиметься остання атака РФ на інфраструктуру. Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об’єктів.
"Також розглянемо наші відповіді ворогу - далекобійні операції", - наголосив він.
