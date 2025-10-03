УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8977 відвідувачів онлайн
Новини Засідання Ставки
429 7

Готуємо Технологічну ставку: розглядатимуться керований експорт зброї та далекобійні операції, - Умєров

Умєров про Технологічну ставку

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров анонсував Технологічну ставку та окреслив її ключові завдання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив на фейсбук-сторінці.

"Готуємо Технологічну ставку. Ключовий фокус - як збільшити фінансування для закупівлі озброєння для наших військових. Один з інструментів - запустити керований експорт зброї, який стане одним із джерел наповнення бюджету для оборонних закупівель", - йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що експортуватиметься лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. Пріоритетом залишається збереження потенціалу для потреб ЗСУ та гарантування безпеки постачань.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Умєров розповів, що напередодні в РНБО провели підготовчу нараду з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, військовим керівництвом і розвідками: всі підготували конкретні матеріали щодо виробничих спроможностей і наявних запасів.

"Очікуємо детальну доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї: коли, в яких обсягах і якими механізмами", - додав секретар РНБО.

Крім того, за словами Умєрова, на Ставці окремо розглядатиметься остання атака РФ на інфраструктуру. Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об’єктів.

Також читайте: Україна та США обговорили угоду щодо закупівлі українських безпілотників, - Умєров

"Також розглянемо наші відповіді ворогу - далекобійні операції", - наголосив він.

Автор: 

РНБО (2334) Ставка (167) Умєров Рустем (736)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.10.2025 17:02 Відповісти
Доконають країну.🥴
показати весь коментар
03.10.2025 17:03 Відповісти
Приємно бачити, що і сам Умєров готується: коротка стрижка, чорна роба…
показати весь коментар
03.10.2025 17:03 Відповісти
Під керівництвом Єрмака і умерова про керованість продажу зброї в інші країни ?
показати весь коментар
03.10.2025 17:09 Відповісти
Експорт зброї? Чи мені просто наснилася нещодавня заява про її брак?
показати весь коментар
03.10.2025 17:14 Відповісти
Систематичне цілеспрямоване знищення країни, військові клянчать донати а ця мерзотна російська п'ята колона при владі при тотальній корупції неудоклептуванні війська тепер будуть розпродавати зброю.#лять нема слів.
показати весь коментар
03.10.2025 17:37 Відповісти
Є приказка, що дівчатка вміють зберігати таємницю групками по 5-6 людей. Враження, що наші можновладці саме з тих групок.
показати весь коментар
03.10.2025 18:02 Відповісти
 
 