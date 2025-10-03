Поддержка ветеранов, гуманитарные проекты и помощь украинским больницам: Как работает Фонд Андрея Матюхи. ФОТО

Новости компаний

Фонд Андрея Матюхи вкладывает много усилий в развитие благотворительных проектов. Основные направления работы охватывают поддержку военных и ветеранов, помощь больницам, развитие протезирования. В то же время фонд способствует международным проектам, укрепляющим сотрудничество Украины с мировым сообществом.

Фонд Андрея Матюхи присоединился к проекту "Е-протез" в пользу людей после ампутаций

"Є-протез" - один из ключевых проектов, который поддерживает фонд, возглавляемый Андреем Матюхой. Платформа объединяет консультации, подбор протезов, финансирование и реабилитацию, позволяя найти клинику и получить советы специалистов.

Разработку сервиса начали в 2024 году с пилотного формата - базы знаний, сайта и Telegram-бота. Далее команда планирует создать приложение с интеграцией государственных и партнерских сервисов.

Сервис основывается на инклюзивности и современных технологиях. В чат-боте работает искусственный интеллект, а база знаний постоянно пополняется. В фонде подчеркивают, что он будет оставаться полезным и после войны.

В ближайшем будущем сервис должен привлечь 5 тысяч пользователей, половина из которых пройдет путь от консультации до установки протеза с полным сопровождением.

Фонд Андрея Матюхи поддержал программу "Защита ремонтников "Укрэнерго"

Программа "Защита ремонтников "Укрэнерго" создана для того, чтобы обучать ремонтные бригады и технических работников оказывать домедицинскую помощь в опасных условиях. Планируется организовать 75 однодневных тренингов, в которых примут участие 1500 энергетиков. Во время занятий они овладевают практическими навыками: остановка кровотечения, наложение турникетов, проведение сердечно-легочной реанимации и быстрая оценка состояния пострадавших.

С начала полномасштабной войны украинская энергосистема постоянно находится под угрозой. Повреждено более 63 тысяч объектов, погибли по меньшей мере 160 сотрудников отрасли, еще более 300 получили ранения. Несмотря на риск обстрелов, ремонтные команды ежедневно выходят на высоковольтные линии и подстанции. Именно поэтому такие тренинги являются критически важными для их безопасности.

Современные инструменты для детской больницы от Фонда Андрея Матюхи

В 2025 году отделение ургентной хирургии Охматдета получило инструменты Ligasure Mariland и Ligasure Exact. Благодаря нанопокрытию они значительно облегчают работу врачей во время лапароскопических и открытых операций. Ежегодно здесь выполняют около 800 вмешательств, и уже за несколько месяцев новое оборудование помогло провести более 60 успешных операций.

Ранее врачи Охматдета получили систему Thompson для открытых операций. Она уже использована в более чем сотне случаев и стала незаменимой в ежедневной практике.

Инициатива "Купи лот": Спорт и благотворительность на пользу детям

Фонд Андрея Матюхи поддержал благотворительный аукцион "Купи лот", организаторами аукциона "Купи лот" стали футбольный клуб "Динамо", сборная журналистов Украины и информационное агентство "Центр новостей". Собранные во время события средства направят на создание инклюзивной спортивной площадки в Житомире, которую планируют расположить при центре реабилитации и паллиативной помощи детям.

Андрей Матюха считает, что союз спорта и благотворительности имеет особое значение. Такой формат дает дополнительную пользу участникам подобных инициатив и одновременно обеспечивает поддержку детям, которые больше всего нуждаются во внимании и специальных условиях для развития.

"Origami for Ukraine": Сила искусства для поддержки украинских военных

Весной 2025 года фасад Музея Киева украсила масштабная инсталляция из пяти тысяч металлизированных птиц. Автором проекта стал бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, а к созданию символических фигур присоединились украинские школьники.

Идея инициативы "Origami for Ukraine" заключается не только в художественном жесте, но и в благотворительности: собранные средства передают киевскому центру реабилитации военных. Пожертвования можно было сделать напрямую или же приобрести птичку за 10 евро. Эта акция уже принесла более 50 тысяч евро.

Фонд Андрея Матюхи стал среди тех, кто поддерживает этот проект. Пример "Origami for Ukraine" показывает, что искусство может выходить за пределы эстетики и превращаться в мощный инструмент помощи.

Системная деятельность Фонда Андрея Матюхи и планы на следующие годы

Андрей Матюха убежден, что любая помощь должна формировать основу для будущего, ведь только системный подход способен обеспечить длительные результаты. Именно так выстраивается работа фонда, где каждый проект создает не только мгновенный эффект, но и новые подходы к поддержке.

С начала деятельности Фонд Андрея Матюхи концентрируется на нескольких ключевых направлениях. Среди них - поддержка, реабилитация и возвращение ветеранов к общественной жизни, инициативы для усиления обороноспособности страны, а также гуманитарные программы в медицине, науке, образовании и культуре. Важной частью стало и расширение международного сотрудничества, что укрепляет позиции Украины в мире. Работа продолжается.