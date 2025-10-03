Підтримка ветеранів, гуманітарні проєкти та допомога українським лікарням: Як працює Фонд Андрія Матюхи. ФОТО

Новини компаній

Фонд Андрія Матюхи вкладає багато зусиль у розвиток благодійних проєктів. Основні напрями роботи охоплюють підтримку військових і ветеранів, допомогу лікарням, розвиток протезування. Водночас фонд сприяє міжнародним проєктам, що зміцнюють співпрацю України зі світовою спільнотою.

Фонд Андрія Матюхи долучився до проєкту "Є-протез" на користь людей після ампутацій

"Є-протез" — один із ключових проєктів, що підтримує фонд, який очолює Андрій Матюха. Платформа об’єднує консультації, підбір протезів, фінансування та реабілітацію, дозволяючи знайти клініку й отримати поради спеціалістів.

Розробку сервісу розпочали у 2024 році з пілотного формату — бази знань, сайту й Telegram-бота. Далі команда планує створити застосунок з інтеграцією державних і партнерських сервісів.

Сервіс ґрунтується на інклюзивності та сучасних технологіях. У чат-боті працює штучний інтелект, а база знань постійно поповнюється. У фонді підкреслюють, що він залишатиметься корисним і після війни.

У найближчому майбутньому сервіс має залучити 5 тисяч користувачів, половина з яких пройде шлях від консультації до встановлення протеза з повним супроводом.

Фонд Андрія Матюхи підтримав програму "Захист ремонтників Укренерго"

Програма "Захист ремонтників Укренерго" створена для того, щоб навчати ремонтні бригади та технічних працівників надавати домедичну допомогу у небезпечних умовах. Планується організувати 75 одноденних тренінгів, у яких візьмуть участь 1500 енергетиків. Під час занять вони опановують практичні навички: зупинку кровотечі, накладання турнікетів, проведення серцево-легеневої реанімації та швидку оцінку стану постраждалих.

З початку повномасштабної війни українська енергосистема постійно перебуває під загрозою. Пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів, загинули щонайменше 160 співробітників галузі, ще понад 300 отримали поранення. Попри ризик обстрілів, ремонтні команди щодня виходять на високовольтні лінії та підстанції. Саме тому такі тренінги є критично важливими для їхньої безпеки.

Сучасні інструменти для дитячої лікарні від Фонду Андрія Матюхи

У 2025 році відділення ургентної хірургії Охматдиту отримало інструменти Ligasure Mariland і Ligasure Exact. Завдяки нанопокриттю вони значно полегшують роботу лікарів під час лапароскопічних і відкритих операцій. Щороку тут виконують близько 800 втручань, і вже за кілька місяців нове обладнання допомогло провести понад 60 успішних операцій.

Раніше лікарі Охматдиту отримали систему Thompson для відкритих операцій. Вона вже використана у понад сотні випадків і стала незамінною у щоденній практиці.

Ініціатива "Купи лот": Спорт і благодійність на користь дітям

Фонд Андрія Матюхи підтримав благодійний аукціон "Купи лот", організаторами аукціону "Купи лот" стали футбольний клуб "Динамо", збірна журналістів України та інформаційне агентство "Центр новин". Зібрані під час події кошти спрямують на створення інклюзивного спортивного майданчика в Житомирі, який планують розташувати при центрі реабілітації та паліативної допомоги дітям.

Андрій Матюха вважає, що союз спорту й благодійності має особливе значення. Такий формат дає додаткову користь учасникам подібних ініціатив і водночас забезпечує підтримку дітям, які найбільше потребують уваги та спеціальних умов для розвитку.

"Origami for Ukraine": Сила мистецтва для підтримки українських військових

Навесні 2025 року фасад Музею Києва прикрасила масштабна інсталяція з п’яти тисяч металізованих птахів. Автором проєкту став бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, а до створення символічних фігур долучилися українські школярі.

Ідея ініціативи "Origami for Ukraine" полягає не лише в мистецькому жесті, а й у благодійності: зібрані кошти передають київському центру реабілітації військових. Пожертви можна було зробити напряму або ж придбати пташку за 10 євро. Ця акція вже принесла понад 50 тисяч євро.

Фонд Андрія Матюхи став серед тих, хто підтримує цей проєкт. Приклад "Origami for Ukraine" показує, що мистецтво може виходити за межі естетики й перетворюватися на потужний інструмент допомоги.

Системна діяльність Фонду Андрія Матюхи та плани на наступні роки

Андрій Матюха переконаний, що будь-яка допомога має формувати основу для майбутнього, адже тільки системний підхід здатен забезпечити тривалі результати. Саме так вибудовується робота фонду, де кожен проєкт створює не лише миттєвий ефект, а й нові підходи до підтримки.

Від початку діяльності Фонд Андрія Матюхи концентрується на кількох ключових напрямах. Серед них — підтримка, реабілітація та повернення ветеранів до суспільного життя, ініціативи для посилення обороноздатності країни, а також гуманітарні програми у медицині, науці, освіті та культурі. Важливою частиною стало й розширення міжнародної співпраці, що зміцнює позиції України у світі. Робота продовжується.