На фронте зафиксировано 147 боевых столкновений, на Покровском направлении обезврежено 124 оккупанта, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 147 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применили 38 ракет, сбросили 46 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 2214 дронов-камикадзе и осуществили 3238 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, в целом сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 136 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.
На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка и в сторону населенного пункта Песчаное.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодязи и Торское.
На Северском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя и Дроновки, одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении пока боевых столкновений не зафиксировано.
На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Авиаудару подверглась Константиновка.
На Покровском направлении захватнические подразделения 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Филия. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 124 оккупанта, из них 70 - безвозвратно. Также уничтожено 16 БпЛА и автомобиль, кроме этого украинские воины поразили шесть единиц автомобильного транспорта, пункт управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава противника.
На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вороное, Сичневое, Новоивановка и в сторону Новониколаевки.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре атаки россиян в районе Полтавки, еще один бой продолжается.
На Ореховском направлении враг предпринял попытку прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Новоандреевка, был остановлен нашими защитниками.
На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно атаковал позиции украинских подразделений.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
