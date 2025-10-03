Почти 74% украинцев верят в победу Украины над Россией, 59% - в военную, - опрос
Большинство украинцев верят в победу Украины в войне с РФ.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 12-17 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос, верите ли вы в победу Украины в войне против России 39,9% опрошенных ответили да, еще 34% - скорее да, 11,4% скорее не верят, 4,5% совсем не верят.
58,8% считают возможной военную победу над РФ, а невозможной - 18,3% респондентов.
Победой в войне украинцы считают: изгнание российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года - 25,7%, изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на 1991 год - 24,6%, остановку войны по линии соприкосновения - 21,6%, еще 10,7% видят победу только в уничтожении российской армии и внутреннем распаде России.
