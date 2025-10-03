РУС
634 36

Почти 74% украинцев верят в победу Украины над Россией, 59% - в военную, - опрос

українці

Большинство украинцев верят в победу Украины в войне с РФ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 12-17 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, верите ли вы в победу Украины в войне против России 39,9% опрошенных ответили да, еще 34% - скорее да, 11,4% скорее не верят, 4,5% совсем не верят.

58,8% считают возможной военную победу над РФ, а невозможной - 18,3% респондентов.

Победой в войне украинцы считают: изгнание российских войск за линию по состоянию на 23 февраля 2022 года - 25,7%, изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на 1991 год - 24,6%, остановку войны по линии соприкосновения - 21,6%, еще 10,7% видят победу только в уничтожении российской армии и внутреннем распаде России.

Автор: 

опрос (2939) украинцы (3918) война в Украине (6398)
Топ комментарии
+5
Тому що вірять пенсіонери, жінки та заброньовані/відмазані чоловіки, а таких десь 80% серед дорослих громадян країни
03.10.2025 19:50 Ответить
+2
А в повернення до кордонів 1991 року скільки процентів вірить?
03.10.2025 19:44 Ответить
+2
Чому ж тоді ці мільйони вірунів не стоять в чергах в ТЦК? Чому ТЦК доводиться зі скрипом і порушеннями наловлювати по 20 тисяч у місяць?
03.10.2025 19:46 Ответить
+-1% як похибка...
03.10.2025 19:39 Ответить
74% Українців, не бажають бути рабами ****** московського, щоб бути ним мобілізованими і гадити у країнах ЄС і НАТО
03.10.2025 19:41 Ответить
для кого это?
03.10.2025 19:58 Ответить
74% інфантильних вірунів, що не хочуть іти на фронт наближати перемогу.
03.10.2025 20:14 Ответить
А в повернення до кордонів 1991 року скільки процентів вірить?
03.10.2025 19:44 Ответить
99
03.10.2025 20:00 Ответить
Чому ж тоді ці мільйони вірунів не стоять в чергах в ТЦК? Чому ТЦК доводиться зі скрипом і порушеннями наловлювати по 20 тисяч у місяць?
03.10.2025 19:46 Ответить
Но при этом количество ухилянтов приближается к трем четвертям количества боеспособных мужиков. Парадокс!
03.10.2025 19:46 Ответить
Тому що вірять пенсіонери, жінки та заброньовані/відмазані чоловіки, а таких десь 80% серед дорослих громадян країни
03.10.2025 19:50 Ответить
Якщо країною керує зрадник,результат буде капітуляція.На війні гроші заробляють за рахунок лохів виловлених на вулиці.Моє бачення,що всі ці втрати результату не принесуть.Кого захищати і що?
03.10.2025 20:02 Ответить
А що таке перемога для України в опитуванні не конкретизували. Щеб 74 відсотків хотіли б особисто виборювати цю перемогу, а так стільки ж мабуть вірять в НЛО.
03.10.2025 19:49 Ответить
А почему практически все эти веруны в перемогу при виде ТЦК прячутся в первые попавшиеся же кусты? Куда девается их вера тогда?
03.10.2025 19:51 Ответить
Те,кто прячется,наоборот хотят быстрее ее закончить (что б договорились к примеру),а не верить в какую-то победу. Верят те,что сидят заграницей,или те,кто в Украине типа баб и не рожденных для войны с диагноазами липовыми. Ну и те,кто бабло рубит на войне.
03.10.2025 19:56 Ответить
Это те,кто сидят заграницей и кто не рожден для войны.
03.10.2025 19:54 Ответить
Перемога не з цією владою!74% це ті кантужені,що за ЗЕ голосували і,що хер забили тоді?
03.10.2025 19:58 Ответить
Не пались їбанько, тут хіба мова про владу?? скіки вам їбанькам платять за ваші висери???
03.10.2025 20:04 Ответить
Один соєвий.
03.10.2025 20:06 Ответить
Краще бути соєвим чим дебілом,як ти
03.10.2025 20:11 Ответить
Влада тут ні до чого,від неї не залежить результат,я зрозумів .
03.10.2025 20:06 Ответить
Так, правильно зрозуміли.
03.10.2025 20:07 Ответить
Іди накуй тупа опівська ботяра.Зі зрадниками війни не виграють
03.10.2025 20:10 Ответить
Це все, на що ви здатні.
03.10.2025 20:15 Ответить
цікаво скільки з цих "віруючих" служать в ЗСУ???
03.10.2025 20:02 Ответить
В ЗСУ цей відсоток ще більше
03.10.2025 20:04 Ответить
Майже всі служать в батальйонах "Монако", "Пенсія" та "Бригада свідків кави в Ялті".
03.10.2025 20:16 Ответить
Без ядерної зброї не буде навіть тимчасового припинення війни, я вже не кажу про перемогу. Звідки такий оптимізм?
03.10.2025 20:04 Ответить
Припинення війни і вступ України до ЕС це вже перемога
03.10.2025 20:05 Ответить
Буде.
03.10.2025 20:06 Ответить
Що має мотивувати хла відмовитись від планів на повну окупацію України?
03.10.2025 20:08 Ответить
Українцям ***** що там мотивує твого *****., а наприклад, бажання мого сина, і зятя, і їхніх побратимів, знищувати підарів і Цього буде достатньо. а з вами, я не бажаю спілкуватися, бо бачу, хто ви.
03.10.2025 20:13 Ответить
Погано бачите. Особисто я пропагую тут необхідність створення ядерної зброї, але то інша справа.
03.10.2025 20:15 Ответить
Тому що це люди, яких війна взагалі не обходить і вони живуть своїм життям, або ще гірше - заробляють на війні. Ну або просто такі собі "вболівальники за ЗСУ" яких тут на Цензорі тьма
03.10.2025 20:08 Ответить
это значит лишь одно, америка и рашка не договорились и окончание войны откладывается на. неопределенное время, поэтому такой вкинд, народ верит- будем воевать, а народ ни *** в эту гандонию не верит
03.10.2025 20:06 Ответить
Я не верю
Мне бы дожить до прекращения огня
Или хотя бы одним глазком
ПОСМОТРЕТЬ НА РОЗОВОЕ ФЛАМИНГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Может ,он имел в виду песенку?
Хотел ее сбацать на рояле?
03.10.2025 20:14 Ответить
да, забацать всеми 11 пальцами, а пока одним машет перед народом
03.10.2025 20:17 Ответить
 
 