Майже 74% українців вірять у перемогу України над Росією, 59% - у військову, - опитування

Більшість українців вірять у перемогу України у війні з РФ.

Про це свідчать результати опитування проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 12-17 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, чи вірите ви у перемогу України у війні проти Росії 39,9% опитаних відповіли так, ще 34% - скоріше так, 11,4% скоріше не вірять, 4,5% зовсім не вірять.

58,8% вважають можливою військову перемогу над РФ, а неможливою - 18,3% респондентів.

Перемогою у війні українці вважають: вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 - 25,7%, вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на 1991 рік - 24,6%, зупинку війни по лінії зіткнення - 21,6%, ще 10,7% бачать перемогу лише у знищенні російської армії та внутрішньому розпаді Росії.

