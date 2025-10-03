УКР
744 39

Майже 74% українців вірять у перемогу України над Росією, 59% - у військову, - опитування

українці

Більшість українців вірять у перемогу України у війні з РФ. 

Про це свідчать результати опитування проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 12-17 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, чи вірите ви у перемогу України у війні проти Росії 39,9% опитаних відповіли так, ще 34% - скоріше так, 11,4% скоріше не вірять, 4,5% зовсім не вірять.

58,8% вважають можливою військову перемогу над РФ, а неможливою - 18,3% респондентів.

Перемогою у війні українці вважають: вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 - 25,7%, вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на 1991 рік - 24,6%, зупинку війни по лінії зіткнення - 21,6%, ще 10,7% бачать перемогу лише у знищенні російської армії та внутрішньому розпаді Росії.

опитування (2068) українці (2608) війна в Україні (6447)
+7
Тому що вірять пенсіонери, жінки та заброньовані/відмазані чоловіки, а таких десь 80% серед дорослих громадян країни
03.10.2025 19:50 Відповісти
+5
Чому ж тоді ці мільйони вірунів не стоять в чергах в ТЦК? Чому ТЦК доводиться зі скрипом і порушеннями наловлювати по 20 тисяч у місяць?
03.10.2025 19:46 Відповісти
+4
А в повернення до кордонів 1991 року скільки процентів вірить?
03.10.2025 19:44 Відповісти
+-1% як похибка...
03.10.2025 19:39 Відповісти
74% Українців, не бажають бути рабами ****** московського, щоб бути ним мобілізованими і гадити у країнах ЄС і НАТО
03.10.2025 19:41 Відповісти
для кого это?
03.10.2025 19:58 Відповісти
74% інфантильних вірунів, що не хочуть іти на фронт наближати перемогу.
03.10.2025 20:14 Відповісти
03.10.2025 19:44 Відповісти
99
03.10.2025 20:00 Відповісти
03.10.2025 19:46 Відповісти
Но при этом количество ухилянтов приближается к трем четвертям количества боеспособных мужиков. Парадокс!
03.10.2025 19:46 Відповісти
03.10.2025 19:50 Відповісти
Якщо країною керує зрадник,результат буде капітуляція.На війні гроші заробляють за рахунок лохів виловлених на вулиці.Моє бачення,що всі ці втрати результату не принесуть.Кого захищати і що?
03.10.2025 20:02 Відповісти
Так опитують не ухилянтів, а пенсіонерів, жіночок та закордонних легіонерів. Тобто тих, хто воювати всеодно не буде.
03.10.2025 20:18 Відповісти
А що таке перемога для України в опитуванні не конкретизували. Щеб 74 відсотків хотіли б особисто виборювати цю перемогу, а так стільки ж мабуть вірять в НЛО.
03.10.2025 19:49 Відповісти
А почему практически все эти веруны в перемогу при виде ТЦК прячутся в первые попавшиеся же кусты? Куда девается их вера тогда?
03.10.2025 19:51 Відповісти
Те,кто прячется,наоборот хотят быстрее ее закончить (что б договорились к примеру),а не верить в какую-то победу. Верят те,что сидят заграницей,или те,кто в Украине типа баб и не рожденных для войны с диагноазами липовыми. Ну и те,кто бабло рубит на войне.
03.10.2025 19:56 Відповісти
Это те,кто сидят заграницей и кто не рожден для войны.
03.10.2025 19:54 Відповісти
Перемога не з цією владою!74% це ті кантужені,що за ЗЕ голосували і,що хер забили тоді?
03.10.2025 19:58 Відповісти
Не пались їбанько, тут хіба мова про владу?? скіки вам їбанькам платять за ваші висери???
03.10.2025 20:04 Відповісти
Один соєвий.
03.10.2025 20:06 Відповісти
Краще бути соєвим чим дебілом,як ти
03.10.2025 20:11 Відповісти
Влада тут ні до чого,від неї не залежить результат,я зрозумів .
03.10.2025 20:06 Відповісти
Так, правильно зрозуміли.
03.10.2025 20:07 Відповісти
Іди накуй тупа опівська ботяра.Зі зрадниками війни не виграють
03.10.2025 20:10 Відповісти
Це все, на що ви здатні.
03.10.2025 20:15 Відповісти
цікаво скільки з цих "віруючих" служать в ЗСУ???
03.10.2025 20:02 Відповісти
В ЗСУ цей відсоток ще більше
03.10.2025 20:04 Відповісти
Майже всі служать в батальйонах "Монако", "Пенсія" та "Бригада свідків кави в Ялті".
03.10.2025 20:16 Відповісти
Без ядерної зброї не буде навіть тимчасового припинення війни, я вже не кажу про перемогу. Звідки такий оптимізм?
03.10.2025 20:04 Відповісти
Припинення війни і вступ України до ЕС це вже перемога
03.10.2025 20:05 Відповісти
Буде.
03.10.2025 20:06 Відповісти
Що має мотивувати хла відмовитись від планів на повну окупацію України?
03.10.2025 20:08 Відповісти
Українцям ***** що там мотивує твого *****., а наприклад, бажання мого сина, і зятя, і їхніх побратимів, знищувати підарів і Цього буде достатньо. а з вами, я не бажаю спілкуватися, бо бачу, хто ви.
03.10.2025 20:13 Відповісти
Погано бачите. Особисто я пропагую тут необхідність створення ядерної зброї, але то інша справа.
03.10.2025 20:15 Відповісти
пропагуйте, в цьому ви майстри.
03.10.2025 20:19 Відповісти
Тому що це люди, яких війна взагалі не обходить і вони живуть своїм життям, або ще гірше - заробляють на війні. Ну або просто такі собі "вболівальники за ЗСУ" яких тут на Цензорі тьма
03.10.2025 20:08 Відповісти
это значит лишь одно, америка и рашка не договорились и окончание войны откладывается на. неопределенное время, поэтому такой вкинд, народ верит- будем воевать, а народ ни *** в эту гандонию не верит
03.10.2025 20:06 Відповісти
Я не верю
Мне бы дожить до прекращения огня
Или хотя бы одним глазком
ПОСМОТРЕТЬ НА РОЗОВОЕ ФЛАМИНГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Может ,он имел в виду песенку?
Хотел ее сбацать на рояле?
03.10.2025 20:14 Відповісти
да, забацать всеми 11 пальцами, а пока одним машет перед народом
03.10.2025 20:17 Відповісти
Баланс довіри/недовіри, згідно опитування
ЗСУ +87 %
Уряд України -47,7
Суди (судова система в цілому)-51,4
Верховна Рада України-59,5
Державний апарат (чиновники)-67,1
Політичні партії-69,2
03.10.2025 20:20 Відповісти
 
 