Майже 74% українців вірять у перемогу України над Росією, 59% - у військову, - опитування
Більшість українців вірять у перемогу України у війні з РФ.
Про це свідчать результати опитування проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 12-17 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання, чи вірите ви у перемогу України у війні проти Росії 39,9% опитаних відповіли так, ще 34% - скоріше так, 11,4% скоріше не вірять, 4,5% зовсім не вірять.
58,8% вважають можливою військову перемогу над РФ, а неможливою - 18,3% респондентів.
Перемогою у війні українці вважають: вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 - 25,7%, вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на 1991 рік - 24,6%, зупинку війни по лінії зіткнення - 21,6%, ще 10,7% бачать перемогу лише у знищенні російської армії та внутрішньому розпаді Росії.
Мне бы дожить до прекращения огня
Или хотя бы одним глазком
ПОСМОТРЕТЬ НА РОЗОВОЕ ФЛАМИНГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Может ,он имел в виду песенку?
Хотел ее сбацать на рояле?
ЗСУ +87 %
Уряд України -47,7
Суди (судова система в цілому)-51,4
Верховна Рада України-59,5
Державний апарат (чиновники)-67,1
Політичні партії-69,2