1 556 5

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 114 380 человек (+950 за сутки), 11 226 танков, 33 428 артсистем, 23 298 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 114 380 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1114380 (+950) человек

танков - 11226 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23298 (+1) ед

артиллерийских систем - 33428 (+15) ед

РСЗО - 1515 (+1) ед

средства ПВО - 1222 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня 66543 (+450)

крылатые ракеты - 3803 (+10)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63398 (+73)

специальная техника - 3971 (+1)

Потери армии РФ растут ежедневно: более 1,1 млн ликвидированных оккупантов

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
04.10.2025 07:34 Ответить
Наші дрони стреножили важку ворожу техніку і в пекло йдуть лише свинособаки..
04.10.2025 08:12 Ответить
Минув 4245 день москальсько-української війни.
92 одиниці знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Броня - 2. Арта мінімум, логістика норм. Відбита чергова масована повітрянатака.
КР закрили чергову сотню, загальна кількість наземної техніки перевалила за 138058! Результативність ППО перевалила за 71000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 114 000 це більше, ніж втрати вбитими та померлими Австро-Угорщини у 2 світовій війні.
04.10.2025 08:15 Ответить
04.10.2025 08:16 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
04.10.2025 08:38 Ответить
 
 