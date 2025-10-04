Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 114 380 человек (+950 за сутки), 11 226 танков, 33 428 артсистем, 23 298 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 114 380 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1114380 (+950) человек

танков - 11226 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23298 (+1) ед

артиллерийских систем - 33428 (+15) ед

РСЗО - 1515 (+1) ед

средства ПВО - 1222 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня 66543 (+450)

крылатые ракеты - 3803 (+10)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63398 (+73)

специальная техника - 3971 (+1)

