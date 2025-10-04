УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 114 380 осіб (+950 за добу), 11 226 танків, 33 428 артсистем, 23 298 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 114 380 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1114380 (+950) осіб 

танків – 11226 (+1) од

бойових броньованих машин – 23298 (+1) од

артилерійських систем  – 33428 (+15) од

РСЗВ – 1515 (+1) од

засоби ППО – 1222 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня  66543 (+450)

крилаті ракети – 3803 (+10)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73)

спеціальна техніка – 3971 (+1)

Втрати армії РФ ростуть щодня: понад 1,1 млн ліквідованих окупантів

армія рф (18929) Генштаб ЗС (7344) ліквідація (4479) знищення (8378)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
04.10.2025 07:34 Відповісти
Наші дрони стреножили важку ворожу техніку і в пекло йдуть лише свинособаки..
04.10.2025 08:12 Відповісти
Минув 4245 день москальсько-української війни.
92 одиниці знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Броня - 2. Арта мінімум, логістика норм. Відбита чергова масована повітрянатака.
КР закрили чергову сотню, загальна кількість наземної техніки перевалила за 138058! Результативність ППО перевалила за 71000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 114 000 це більше, ніж втрати вбитими та померлими Австро-Угорщини у 2 світовій війні.
04.10.2025 08:15 Відповісти
04.10.2025 08:16 Відповісти
Може у 1й?
04.10.2025 09:11 Відповісти
От нада тобі було згадать Австро-Угорщину, виникло одне питання -
Деже Балінт мав циганське коріння, Ержебет Шапош - єврейське
як вони змогли вижити у сорокові, та й ще народити сина Дьюзо Оршоша (витя орбан)
04.10.2025 09:28 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
04.10.2025 08:38 Відповісти
04.10.2025 09:16 Відповісти
Тризначні тільки трупи і дрони - така вона, нова війна...
04.10.2025 09:46 Відповісти
 
 