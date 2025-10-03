На фронті зафіксовано 92 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 92 бойових зіткнення.

Бойові дії на півночі

Від артилерійських обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Винторівка, Манухівка, Товстодубове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 90 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив одну штурмову дію у бік населеного пункту Піщане.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили дев’ять наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 26 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій підрозділів противника не зафіксовано. Авіаційного удару зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку противник зробив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників; також ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

