Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 113 430 осіб (+970 за добу), 11 225 танків, 33 413 артсистем, 23 297 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 113 430 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка.
Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 3.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1113430 (+970) осіб
танків – 11225 (+1) од
бойових броньованих машин – 23297 (+1) од
артилерійських систем – 33413 (+13) од
РСЗВ – 1514 (+1) од
засоби ППО – 1222 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273)
крилаті ракети – 3793 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44)
спеціальна техніка – 3970 (+0)
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
60 одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня - 2. Арта та логістика теж мінімум.
БПЛА закрили наступну тисячу - 66000!
В статистиці якість нестиковки. ППО вчора були 1224, сьогодні видали 1222. Спецтехніка була 3979, сьогодні 3970. Крилаті ракети були 3790, сьогодні 3793, але +3 нема.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 113 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.