Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 113 430 человек (+970 за сутки), 11 225 танков, 33 413 артсистем, 23 297 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 113 430 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника.
Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 3.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1113430 (+970) человек
танков - 11225 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23297 (+1) ед
артиллерийских систем - 33413 (+13) ед
РСЗО - 1514 (+1) ед
средства ПВО - 1222 (+0) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 66093 (+273)
крылатые ракеты - 3793 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 63325 (+44)
специальная техника - 3970 (+0)
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ГШ подає в описі і те що ти нижче перерахував лише статистична похибка , більш суттєва розбіжність в + 64 ствола і - 22 авто (мабуть попередньо якісь мацацикли порахували)
Що до +3 КР, корелюється з -3 БпЛА (скоріш за все ракету прийняли за реактивний шахед)
60 одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня - 2. Арта та логістика теж мінімум.
БПЛА закрили наступну тисячу - 66000!
В статистиці якість нестиковки. ППО вчора були 1224, сьогодні видали 1222. Спецтехніка була 3979, сьогодні 3970. Крилаті ракети були 3790, сьогодні 3793, але +3 нема.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 113 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.