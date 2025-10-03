Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 113 430 человек (+970 за сутки), 11 225 танков, 33 413 артсистем, 23 297 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 113 430 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника.

Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 3.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1113430 (+970) человек

танков - 11225 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23297 (+1) ед

артиллерийских систем - 33413 (+13) ед

РСЗО - 1514 (+1) ед

средства ПВО - 1222 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 66093 (+273)

крылатые ракеты - 3793 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63325 (+44)

специальная техника - 3970 (+0)

