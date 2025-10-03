РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 113 430 человек (+970 за сутки), 11 225 танков, 33 413 артсистем, 23 297 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 113 430 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - артсистемы, РСЗО, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника.

Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 3.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1113430 (+970) человек

танков - 11225 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23297 (+1) ед

артиллерийских систем - 33413 (+13) ед

РСЗО - 1514 (+1) ед

средства ПВО - 1222 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 66093 (+273)

крылатые ракеты - 3793 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63325 (+44)

специальная техника - 3970 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не доплыли: на Сумщине дрон поразил лодку с россиянами во время переправы. ВИДЕО

Потери врага 2 октября

****** сарна. Вже немає на чому їхати, а вони пруть пішкарусом і пруть...
03.10.2025 07:34 Ответить
03.10.2025 07:38 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
03.10.2025 07:33 Ответить
Про втрати і нелоху промови пише одна й та сама людина .Мудрий наріт задоволений,ця війна надовго.Спасибі тупим виродкам за ЗЕ.
03.10.2025 08:07 Ответить
Горіла вата,палала...
03.10.2025 08:43 Ответить
03.10.2025 07:38 Ответить
Якість нестиковки в статистиці.
03.10.2025 08:46 Ответить
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі"

Це ГШ подає в описі і те що ти нижче перерахував лише статистична похибка , більш суттєва розбіжність в + 64 ствола і - 22 авто (мабуть попередньо якісь мацацикли порахували)

Що до +3 КР, корелюється з -3 БпЛА (скоріш за все ракету прийняли за реактивний шахед)
03.10.2025 09:55 Ответить
Минув 4244 день москальсько-української війни.
60 одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня - 2. Арта та логістика теж мінімум.
БПЛА закрили наступну тисячу - 66000!
В статистиці якість нестиковки. ППО вчора були 1224, сьогодні видали 1222. Спецтехніка була 3979, сьогодні 3970. Крилаті ракети були 3790, сьогодні 3793, але +3 нема.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 113 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
03.10.2025 08:50 Ответить
03.10.2025 08:53 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.10.2025 08:52 Ответить
03.10.2025 09:12 Ответить
 
 