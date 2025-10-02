Не доплыли: в Сумской области дрон поразил лодку с россиянами во время переправы. ВИДЕО

Бойцы 225-го Отдельного штурмового полка "Pentagon" точным ударом дрона ликвидировали российских военных на Сумщине вблизи села Андреевка.

Во время переправы через реку была поражена и уничтожена лодка с шестью оккупантами, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

