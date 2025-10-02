УКР
Не допливли: на Сумщині дрон уразив човен із росіянами під час переправи. ВIДЕО

Бійці 225-го Окремого штурмового полку "Pentagon" точним ударом дрона ліквідували російських військових на Сумщині поблизу села Андріївка.

Під час переправи через річку було уражено й знищено човен із шістьма окупантами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили в телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант тікав і заплутався в траві - його ліквідував український дрон. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18907) Сумська область (4283) знищення (8373) дрони (5846) Сумський район (427) 225-й окремий штурмовий полк (11)
Топ коментарі
+9
Ракам буде що поїсти - підсмалена москалятина.
02.10.2025 23:11 Відповісти
+5
А ХВото на пам'ять хоч встигли зробити?
02.10.2025 23:09 Відповісти
+5
хєрассе, какая богатая подкормка для раков.
02.10.2025 23:20 Відповісти
Таке лайно навiть раки не їдять
02.10.2025 23:25 Відповісти
Кобзонігн
02.10.2025 23:24 Відповісти
Я убью тебя, лодочник.. (с)
02.10.2025 23:26 Відповісти
Pentagon, ви суперрибалки !!! Респект !!!
02.10.2025 23:37 Відповісти
Буде добрий врожай ракiв...
02.10.2025 23:42 Відповісти
Пригожин чекає з кабздоном на орків!
03.10.2025 00:23 Відповісти
 
 