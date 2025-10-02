Не допливли: на Сумщині дрон уразив човен із росіянами під час переправи. ВIДЕО

Бійці 225-го Окремого штурмового полку "Pentagon" точним ударом дрона ліквідували російських військових на Сумщині поблизу села Андріївка.

Під час переправи через річку було уражено й знищено човен із шістьма окупантами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили в телеграм-каналі.

