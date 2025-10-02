Окупант тікав і заплутався в траві - його ліквідував український дрон. ВIДЕО

Російський військовий у "кікіморі" намагався сховатися від українського дрона в густих чагарниках, однак оператори ударних безпілотників батальйону "Incognito Group" 54-ї окремої механізованої бригади виявилися спритнішими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта було ліквідовано точним скиданням боєприпасу з дрона. Мертвий загарбник так і залишився лежати, заплутаним у траві.

Відео оприлюднили в телеграм-каналі.

