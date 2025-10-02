Окупант тікав і заплутався в траві - його ліквідував український дрон. ВIДЕО
Російський військовий у "кікіморі" намагався сховатися від українського дрона в густих чагарниках, однак оператори ударних безпілотників батальйону "Incognito Group" 54-ї окремої механізованої бригади виявилися спритнішими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта було ліквідовано точним скиданням боєприпасу з дрона. Мертвий загарбник так і залишився лежати, заплутаним у траві.
Відео оприлюднили в телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
операторами ударних безпілотників батальйону "Incognito Group" 54-ї окремої механізованої бригади.
сподіваюсь казлу кацапнявому і його родині сподобалося.