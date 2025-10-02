УКР
Окупант тікав і заплутався в траві - його ліквідував український дрон. ВIДЕО

Російський військовий у "кікіморі" намагався сховатися від українського дрона в густих чагарниках, однак оператори ударних безпілотників батальйону "Incognito Group" 54-ї окремої механізованої бригади виявилися спритнішими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта було ліквідовано точним скиданням боєприпасу з дрона. Мертвий загарбник так і залишився лежати, заплутаним у траві.

Відео оприлюднили в телеграм-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант кидає зброю і марно намагається утекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

армія рф (18907) знищення (8373) 54 окрема бригада (188) дрони (5846)
Дивився б і дивився!
02.10.2025 22:22 Відповісти
мільонер-заплутант окаючий і чтокающій.
02.10.2025 22:31 Відповісти
це був такий димовий ордер на хатку на київських пагорбах, виписаний
операторами ударних безпілотників батальйону "Incognito Group" 54-ї окремої механізованої бригади.
сподіваюсь казлу кацапнявому і його родині сподобалося.
02.10.2025 22:39 Відповісти
Перегорів **********, в степах України??
02.10.2025 22:41 Відповісти
Харошій рюзьке.
02.10.2025 22:42 Відповісти
передайте ху%лу - как нам жалко что он здох
02.10.2025 22:49 Відповісти
 
 