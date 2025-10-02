УКР
983 4

Окупант кидає зброю і марно намагається утекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона із батальйону "SIGNUM" ліквідував окупанта, який на ходу викинув свій автомат і намагався тікати, щоб уникнути атаки безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Лиманський напрямок. На відео ви бачите роботу пілота батальйону SIGNUM. Український дрон вражає окупанта, який спочатку намагався чинити опір, а потім кинув зброю та почав тікати, ховаючись за деревом. Але втекти від справедливості неможливо", - зазначає у коментарі автор публікації.

армія рф (18907) знищення (8360) Донецька область (9713) Лиман (238) дрони (5824) Покровський район (1052)
Коментувати
І не сиділося йому вдома...
02.10.2025 10:36 Відповісти
так двіжуха ж, та ще і гроші платять.
02.10.2025 10:54 Відповісти
Лицо кавказкой национальности просит прохожего сфотографировать его за деревом.
Прохожий спрашивает:
- Почему за деревом? Тебя не будет видно.
- Я пошлю маме фотографию. Мама спросит: "Где мой сыночек?" А я выйду из-за дерева и скажу: "Вот он я, мама!"
02.10.2025 10:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lG_WaXc8f-0 МАДЯР: "Та поки точиться війна, за хробака одна ціна". Здачу на касі роздають пілоти 414 бр Птахи Мадяра (2:46)
02.10.2025 11:04 Відповісти
 
 