Окупант кидає зброю і марно намагається утекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона із батальйону "SIGNUM" ліквідував окупанта, який на ходу викинув свій автомат і намагався тікати, щоб уникнути атаки безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Лиманський напрямок. На відео ви бачите роботу пілота батальйону SIGNUM. Український дрон вражає окупанта, який спочатку намагався чинити опір, а потім кинув зброю та почав тікати, ховаючись за деревом. Але втекти від справедливості неможливо", - зазначає у коментарі автор публікації.

