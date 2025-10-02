Окупант кидає зброю і марно намагається утекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона із батальйону "SIGNUM" ліквідував окупанта, який на ходу викинув свій автомат і намагався тікати, щоб уникнути атаки безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Лиманський напрямок. На відео ви бачите роботу пілота батальйону SIGNUM. Український дрон вражає окупанта, який спочатку намагався чинити опір, а потім кинув зброю та почав тікати, ховаючись за деревом. Але втекти від справедливості неможливо", - зазначає у коментарі автор публікації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прохожий спрашивает:
- Почему за деревом? Тебя не будет видно.
- Я пошлю маме фотографию. Мама спросит: "Где мой сыночек?" А я выйду из-за дерева и скажу: "Вот он я, мама!"