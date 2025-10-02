РУС
Оккупант бросает оружие и тщетно пытается убежать от дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из батальона "SIGNUM" ликвидировал оккупанта, который на ходу выбросил свой автомат и пытался убегать, чтобы избежать атаки беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Лиманское направление. На видео вы видите работу пилота батальона SIGNUM. Украинский дрон поражает оккупанта, который сначала пытался сопротивляться, а потом бросил оружие и начал убегать, прячась за деревом. Но убежать от справедливости невозможно", - отмечает в комментарии автор публикации.

