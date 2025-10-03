На фронте зафиксировано 92 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 92 боевых столкновения.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Винторовка, Мануховка, Толстодубово Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян, еще два боестолкновения продолжаются. Противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, совершил 90 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое, еще три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор совершил одно штурмовое действие в сторону населенного пункта Песчаное.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодези и Торское. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя и Дроновки, сейчас идет бой.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении, наши воины остановили девять наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Филия. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 26 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вороное, Сичневое, Новоивановка и в сторону Новониколаевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили четыре атаки россиян в районе Полтавки.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий подразделений противника не зафиксировано. Авиационному удару подвергся населенный пункт Камышеваха.

На Приднепровском направлении противник сделал одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников; также враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Ольговка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

