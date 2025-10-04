За сутки на фронте 159 боестолкновений: треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил 41 ракету, сбросил 142 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4433 обстрела, в том числе 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6264 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области; Григорьевка, Лукьяновское, Павловка, Камышеваха Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных ударов, в целом сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 198 обстрелов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка и в сторону населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодязи и Торское.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Филия.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вороное, Январское, Новоивановка, Новогригорьевка и в сторону Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили семь атак россиян в районе Полтавки.

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 450 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 10 ракет, 73 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

