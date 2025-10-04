Сутки на Запорожье: враг атаковал 18 населенных пунктов, три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 октября рашисты нанесли 596 ударов по городам и селам Запорожской области, использовав 364 беспилотника (преимущественно FPV), 3 обстрела из реактивных систем залпового огня, 220 - из артиллерии и 9 авиаударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В результате авиаударов по Камышевахе (предварительно ФАБ с УМПК) пострадали двое мирных жителей: 50-летняя женщина и 62-летний мужчина. В Малокатериновке 29-летний местный получил ранения, когда его автомобиль стал мишенью для FPV-дрона оккупантов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

За прошедшие сутки обстрелы и удары были по Камышевахе, Григорьевке, Новониколаевке, Малокатериновке, Червоноднепровке Запорожского, Павловке, Лукьяновскому, Приморскому Васильевского и Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривне, Новоуспеновке, Малиновке, Полтавке, Белогорью Пологовского районов.

Всего в полицию поступило 80 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры. В результате атак повреждены и разрушены многоквартирные и частные дома, придомовые территории, транспортные средства граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеские обстрелы на Запорожье: ранен мужчина







