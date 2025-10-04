Доба на Запоріжжі: ворог атакував 18 населених пунктів, три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

3 жовтня рашисти завдали 596 ударів по містах і селах Запорізької області, використавши 364 безпілотники (переважно FPV), 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню, 220 – з артилерії та 9 авіаударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Внаслідок авіаударів по Комишувасі (попередньо ФАБ з УМПК) постраждали двоє мирних жителів: 50-річна жінка та 62-річний чоловік. В Малокатеринівці 29-річний місцевий дістав поранення, коли його автомобіль став мішенню для FPV-дрона окупантів.

Минулої доби обстріли та удари відбулися по Комишуваху, Григорівку, Новомиколаївку, Малокатеринівку, Червонодніпровку Запорізького, Павлівку, Лук’янівське, Приморське Василівського та Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоуспенівку, Малинівку, Полтавку, Білогір’я Пологівського районів.

Загалом до поліції надійшло 80 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок атак пошкоджені та зруйновані багатоквартирні та приватні будинки, прибудинкові території, транспортні засоби громадян.

