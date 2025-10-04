РУС
В каждом министерстве будет заместитель по вопросам прифронтовых территорий, - Свириденко

премьер-министр Юлия Свириденко

Прифронтовые территории сейчас являются ключевым фокусом внимания правительства.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Работа должна быть системной. Наши прифронтовые - это 9 областей. Активизируем работу Координационного центра по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся/ велись боевые действия и являются временно оккупированными Россией", - говорится в сообщении.

По словам Свириденко на заседании Правительства приняли механизм поддержки прифронтовых территорий.

Как это будет работать?

"В каждом из министерств и центральных органов исполнительной власти определяем заместителей - ответственных за политики в отношении прифронтовых территорий. Решение касается всех министерств, Госспецсвязи, Государственной инспекции ядерного регулирования, НКРЭКУ и Фонда государственного имущества.

Они продолжат системную работу. Жизнь на прифронтовых территориях продолжается, и люди живут и работают там в особых условиях. Должны это учитывать во всей государственной политике", - пояснила Свириденко.

+7
А в того заступника,ще й помічники.
04.10.2025 10:54 Ответить
+7
Зелена банда начолі з безтолковим ішаком плодить бюрократію та працевлаштовує своїх дармоїдів. На це зелена бидлота кошти знаходить, а на захист країни та зубожілого народу - дифіцит бюджету.
04.10.2025 11:07 Ответить
+6
Яких вам ще рехформ не вистарчає?
04.10.2025 10:52 Ответить
Помічник по кожному району/громаді?
04.10.2025 10:57 Ответить
Ну а як? Помічники потрібні.
04.10.2025 11:22 Ответить
А у заступника буде по два помічника, у яких, в свою чергу, буде по 100500 консультантів, радників, секретарів і т.д. І у кожного з вищеназваних буде водій та охорона. Так переможемо, ура!
04.10.2025 10:54 Ответить
Гроші для розкрадання вже визначені?
04.10.2025 10:56 Ответить
Невже ще не всіх кварталівців Сракобородько у владу пристроїв?
04.10.2025 10:56 Ответить
пішло в срате кумівство
04.10.2025 10:57 Ответить
Будуть у мене два заступники у місті
Чотири з яких лежать в Кабінеті Міністрів (с)
04.10.2025 10:58 Ответить
У кожному міністерстві буде ще по одному дармоїду, через якого будуть мародерити бюджет. Яка потужна реформа від нових ліц.
04.10.2025 11:00 Ответить
дебілка свириденка забула додати, що це наполеглива вимога мвф!
04.10.2025 11:12 Ответить
Слабо. "Реформа" з міністерством єдності і чєрнишовим була потужніша
04.10.2025 11:16 Ответить
Заступник заступника. Радник радника. Ви мля кончані виродкі
04.10.2025 11:23 Ответить
І що? Придумали шоу замість конкретної роботи?
04.10.2025 11:29 Ответить
ги..ги...з гарним окладом за наш кошт та заброньований...падли зелені
04.10.2025 11:30 Ответить
Ну скільки можна займатись базіканням? Де реальна робота по допомозі ЗСУ, по економіці7 За ці роки вже стільки наплодили дармоїдів за рахунок бюджету,що всі президенти можуть спати спокійно Комітети,комісії, радники, міністерства--все для свого шобла.Вже забезпечили "роботою" всіх свої кумів,друзів,коханок ДЕ ВАША СОВІСТЬ ІДІОТИ,????!!!!
04.10.2025 11:42 Ответить
Очередные жирные чинушки на брони с жирными зарплатами и премией плюс новенький s класс за бюджетный кого,плюс шофера,охрана,секретутки,кофеледи,квартирка и прочие смаколики - именно в этом нуждается народ и страна
04.10.2025 11:45 Ответить
а "военные администрации" для чего? окопы роют? да и не только военные, гражданские, "тимчасово переміщені" всем скопом в Киев, с зарплатой, но без холопов, культурных и материальных ценностей (конечно, не считая личного кармана), мозгов и территорий.
04.10.2025 11:47 Ответить
 
 