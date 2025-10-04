В каждом министерстве будет заместитель по вопросам прифронтовых территорий, - Свириденко

Прифронтовые территории сейчас являются ключевым фокусом внимания правительства.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Работа должна быть системной. Наши прифронтовые - это 9 областей. Активизируем работу Координационного центра по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся/ велись боевые действия и являются временно оккупированными Россией", - говорится в сообщении.

По словам Свириденко на заседании Правительства приняли механизм поддержки прифронтовых территорий.

Как это будет работать?

"В каждом из министерств и центральных органов исполнительной власти определяем заместителей - ответственных за политики в отношении прифронтовых территорий. Решение касается всех министерств, Госспецсвязи, Государственной инспекции ядерного регулирования, НКРЭКУ и Фонда государственного имущества.

Они продолжат системную работу. Жизнь на прифронтовых территориях продолжается, и люди живут и работают там в особых условиях. Должны это учитывать во всей государственной политике", - пояснила Свириденко.