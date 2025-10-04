УКР
У кожному міністерстві буде заступник із питань прифронтових територій, - Свириденко

прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Прифронтові території наразі є ключовии фокусом уваги Уряду.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота має бути системною. Наші прифронтові - це 9 областей. Активізуємо роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться/ велися бойові дії та є тимчасово окупованими Росією", - йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко на засіданні Уряду ухвалили механізм підтримки прифронтових територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд закрив доступ до даних про виробників вітчизняної зброї в реєстрах, - Свириденко

Як це працюватиме?

"У кожному з міністерств та центральних органів виконавчої влади визначаємо заступників - відповідальних за політики щодо прифронтових територій. Рішення стосується усіх міністерств, Держспецзв'язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонду державного майна.

Вони продовжать системну роботу. Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці", - пояснила Свириденко.

Автор: 

Кабмін (14399) Свириденко Юлія (516) війна в Україні (6459)
Топ коментарі
+5
А в того заступника,ще й помічники.

04.10.2025 10:54 Відповісти
+5
Зелена банда начолі з безтолковим ішаком плодить бюрократію та працевлаштовує своїх дармоїдів. На це зелена бидлота кошти знаходить, а на захист країни та зубожілого народу - дифіцит бюджету.

04.10.2025 11:07 Відповісти
+4
Гроші для розкрадання вже визначені?

04.10.2025 10:56 Відповісти
Яких вам ще рехформ не вистарчає?

04.10.2025 10:52 Відповісти
А в того заступника,ще й помічники.

04.10.2025 10:54 Відповісти
Помічник по кожному району/громаді?

04.10.2025 10:57 Відповісти
Ну а як? Помічники потрібні.

04.10.2025 11:22 Відповісти
А у заступника буде по два помічника, у яких, в свою чергу, буде по 100500 консультантів, радників, секретарів і т.д. І у кожного з вищеназваних буде водій та охорона. Так переможемо, ура!

04.10.2025 10:54 Відповісти
Гроші для розкрадання вже визначені?

04.10.2025 10:56 Відповісти
Невже ще не всіх кварталівців Сракобородько у владу пристроїв?

04.10.2025 10:56 Відповісти
пішло в срате кумівство

04.10.2025 10:57 Відповісти
Будуть у мене два заступники у місті
Чотири з яких лежать в Кабінеті Міністрів (с)

04.10.2025 10:58 Відповісти
У кожному міністерстві буде ще по одному дармоїду, через якого будуть мародерити бюджет. Яка потужна реформа від нових ліц.

04.10.2025 11:00 Відповісти
Зелена банда начолі з безтолковим ішаком плодить бюрократію та працевлаштовує своїх дармоїдів. На це зелена бидлота кошти знаходить, а на захист країни та зубожілого народу - дифіцит бюджету.

04.10.2025 11:07 Відповісти
дебілка свириденка забула додати, що це наполеглива вимога мвф!

04.10.2025 11:12 Відповісти
Слабо. "Реформа" з міністерством єдності і чєрнишовим була потужніша

04.10.2025 11:16 Відповісти
Заступник заступника. Радник радника. Ви мля кончані виродкі

04.10.2025 11:23 Відповісти
І що? Придумали шоу замість конкретної роботи?

04.10.2025 11:29 Відповісти
ги..ги...з гарним окладом за наш кошт та заброньований...падли зелені

04.10.2025 11:30 Відповісти
Ну скільки можна займатись базіканням? Де реальна робота по допомозі ЗСУ, по економіці7 За ці роки вже стільки наплодили дармоїдів за рахунок бюджету,що всі президенти можуть спати спокійно Комітети,комісії, радники, міністерства--все для свого шобла.Вже забезпечили "роботою" всіх свої кумів,друзів,коханок ДЕ ВАША СОВІСТЬ ІДІОТИ,????!!!!

04.10.2025 11:42 Відповісти
Очередные жирные чинушки на брони с жирными зарплатами и премией плюс новенький s класс за бюджетный кого,плюс шофера,охрана,секретутки,кофеледи,квартирка и прочие смаколики - именно в этом нуждается народ и страна

04.10.2025 11:45 Відповісти
а "военные администрации" для чего? окопы роют? да и не только военные, гражданские, "тимчасово переміщені" всем скопом в Киев, с зарплатой, но без холопов, культурных и материальных ценностей (конечно, не считая личного кармана), мозгов и территорий.

04.10.2025 11:47 Відповісти
 
 