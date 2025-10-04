У кожному міністерстві буде заступник із питань прифронтових територій, - Свириденко

Прифронтові території наразі є ключовии фокусом уваги Уряду.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота має бути системною. Наші прифронтові - це 9 областей. Активізуємо роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться/ велися бойові дії та є тимчасово окупованими Росією", - йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко на засіданні Уряду ухвалили механізм підтримки прифронтових територій.

Як це працюватиме?

"У кожному з міністерств та центральних органів виконавчої влади визначаємо заступників - відповідальних за політики щодо прифронтових територій. Рішення стосується усіх міністерств, Держспецзв'язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонду державного майна.

Вони продовжать системну роботу. Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці", - пояснила Свириденко.