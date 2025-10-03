УКР
Уряд закрив доступ до даних про виробників вітчизняної зброї в реєстрах, - Свириденко

Brave1 Defense Tech Valley 2025 у Львові

На запит вітчизняних виробників зброї Кабмін ухвалив рішення обмежити доступ у публічних реєстрах до даних про підприємства ОПК, зокрема про їхнє розташування та виробничі потужності.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що дані будуть приховані саме з публічних агрегаторів.

За словами прем'єрки, уряд заклав запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану.

"Безпека нашої оборонної індустрії –– ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним", - додала Свириденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експорт зброї був завжди: до війни, функціонує зараз і буде надалі, – "Українська бронетехніка"

Автор: 

Кабмін (14399) зброя (7765) реєстр (880) Свириденко Юлія (515) ОПК (305)
оце найпотужньо відпрацювали день.....випішіть собі премію
03.10.2025 22:03 Відповісти
Та чого так спішити? Війна тіко одинадцятий рік йде.
03.10.2025 22:06 Відповісти
Тепер вже ніхто ніколи не дізнається, де Фламінги та інші...
03.10.2025 22:06 Відповісти
А до цього шо кожен чел міг свобідно погуляти по реєстрах? - нігуя собі дєвки пляшут
03.10.2025 22:08 Відповісти
та і так знаємо .. зельоні гниди дєрьмаковської ОПи
03.10.2025 22:10 Відповісти
Фламіндічів почали виробляти по 10 штук на добу, не вистачає фінансування, тому вже скоро податок на повітря, на гравітацію, на сонячне світло.
03.10.2025 22:11 Відповісти
Ого! Потужно, а головне своєчасно… от тільки цікаво було б ознайомитися із переліком тих, від кого не закрив
03.10.2025 22:17 Відповісти
закидаємо паРашу золотими унітазами !!!
