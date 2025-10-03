Уряд закрив доступ до даних про виробників вітчизняної зброї в реєстрах, - Свириденко
На запит вітчизняних виробників зброї Кабмін ухвалив рішення обмежити доступ у публічних реєстрах до даних про підприємства ОПК, зокрема про їхнє розташування та виробничі потужності.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що дані будуть приховані саме з публічних агрегаторів.
За словами прем'єрки, уряд заклав запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану.
"Безпека нашої оборонної індустрії –– ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним", - додала Свириденко.
