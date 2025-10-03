РУС
Правительство закрыло доступ к данным о производителях отечественного оружия в реестрах, – Свириденко

Brave1 Defense Tech Valley 2025 во Львове

На запрос отечественных производителей оружия Кабмин принял решение ограничить доступ в публичных реестрах к данным о предприятиях ОПК, в частности об их расположении и производственных мощностях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что данные будут скрыты именно из публичных агрегаторов.

По словам премьера, правительство заложило предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно на время действия военного положения.

"Безопасность нашей оборонной индустрии - ключевое условие, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и еще эффективнее обеспечивать нашу армию всем необходимым", - добавила Свириденко.

Кабмин (14126) оружие (10463) реестр (334) Свириденко Юлия (240) ОПК (209)
оце найпотужньо відпрацювали день.....випішіть собі премію
03.10.2025 22:03 Ответить
Та чого так спішити? Війна тіко одинадцятий рік йде.
03.10.2025 22:06 Ответить
Тепер вже ніхто ніколи не дізнається, де Фламінги та інші...
03.10.2025 22:06 Ответить
А до цього шо кожен чел міг свобідно погуляти по реєстрах? - нігуя собі дєвки пляшут
03.10.2025 22:08 Ответить
та і так знаємо .. зельоні гниди дєрьмаковської ОПи
03.10.2025 22:10 Ответить
Фламіндічів почали виробляти по 10 штук на добу, не вистачає фінансування, тому вже скоро податок на повітря, на гравітацію, на сонячне світло.
03.10.2025 22:11 Ответить
Ого! Потужно, а головне своєчасно… от тільки цікаво було б ознайомитися із переліком тих, від кого не закрив
03.10.2025 22:17 Ответить
закидаємо паРашу золотими унітазами !!!
03.10.2025 22:18 Ответить
Гиперзвуковая ракета "Пеликан" на подходе, так шо своевременно. Все збс.
03.10.2025 22:22 Ответить
 
 