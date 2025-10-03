Правительство закрыло доступ к данным о производителях отечественного оружия в реестрах, – Свириденко

На запрос отечественных производителей оружия Кабмин принял решение ограничить доступ в публичных реестрах к данным о предприятиях ОПК, в частности об их расположении и производственных мощностях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что данные будут скрыты именно из публичных агрегаторов.

По словам премьера, правительство заложило предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно на время действия военного положения.

"Безопасность нашей оборонной индустрии - ключевое условие, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и еще эффективнее обеспечивать нашу армию всем необходимым", - добавила Свириденко.

