Правительство закрыло доступ к данным о производителях отечественного оружия в реестрах, – Свириденко
На запрос отечественных производителей оружия Кабмин принял решение ограничить доступ в публичных реестрах к данным о предприятиях ОПК, в частности об их расположении и производственных мощностях.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что данные будут скрыты именно из публичных агрегаторов.
По словам премьера, правительство заложило предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно на время действия военного положения.
"Безопасность нашей оборонной индустрии - ключевое условие, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и еще эффективнее обеспечивать нашу армию всем необходимым", - добавила Свириденко.
Егор Кузнецов
Sсhool Bus
віктор федорович #394174
Валентин Коваль #612867
Alex G.
Владислав Александрович #602971
Phoenix Triple Seven
Alex G.
Дан Корвин
