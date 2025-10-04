РУС
Ситуация с питьевой водой в России - критическая: каждый девятый россиянин не имеет доступа к чистой воде, - СЗР

Россияне лишились доступа к чистой питьевой воде

Каждый девятый житель РФ не имеет чистой питьевой воды. В прошлом году 11 тыс. человек умерли, 1,4 млн заболели из-за загрязнения воды, самые опасные реки - Волга, Обь, Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Еще 1,4 млн человек заболели: в 35,1% случаев диагностированы болезни органов пищеварения, в 27% - мочеполовой системы, в 13,3% - кожи и подкожной клетчатки.

Статистика высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водных объектов в стране-агрессоре значительно возросла: за год выявлены 3095 случаев на не менее чем 334 водоемах.

56% загрязнений зафиксированы в бассейнах рек Волга и Обь. Высокий уровень наблюдается также в Днепре, Енисее (включая приток Ангару), Дону, Амуре, Неве и Урале.

Всего в прошлом году неблагоприятные факторы окружающей среды в РФ стали причиной около 20,3 тысячи смертей и 2,8 млн случаев заболеваний. По сравнению с 2022 годом смертность выросла на 37%, количество заболеваний - на 30%.

россия (97521) СВР (178) экология (1616)
Топ комментарии
+5
Млять, так вот чем служба разведки занимается. Куда там Моссад,ми 6,ЦРУ? Зачем ликвидировать предателей и военных врага? Сиди себе в Гугле ,читай новости и получай охранительную зарплату
04.10.2025 11:08 Ответить
+3
Розвідці більше зайнятися нічим?
04.10.2025 11:09 Ответить
+3
за чистою водою хай у тайгу перебираються жити.
04.10.2025 11:11 Ответить
Москалі пийте нафту !
04.10.2025 11:05 Ответить
Млять, так вот чем служба разведки занимается. Куда там Моссад,ми 6,ЦРУ? Зачем ликвидировать предателей и военных врага? Сиди себе в Гугле ,читай новости и получай охранительную зарплату
04.10.2025 11:08 Ответить
АНБ - найпотужніша розвідка світу, НЕ має жодного шпиона-оперативника

.
04.10.2025 11:28 Ответить
Не мели дурниць... Знать треба ВСЕ... ЦІ це - також... Військова розвідка - це не стрільба з двох рук, і гнки "ДжеймсБондовські", на автомобілях... Це, в першу чергу, АНАЛІТИКА... Наприклад, знаючи, скільки пального бере танк, і побачивши колону танкових заправників, можна вирахувать, де саме, і скільки техніки зосереджено на тій чи іншій ділянці фронту... А це - інформація про місце наступу... І так далі... Тут - те саме... Знаючи рівень захворюваності на ШКЗ, від поганої води, можна зробить висновок, куди нанести удар, щоб спричинить проблеми у забезпеченні питною водою, військ... Бо солдат, який дрище - небоєздатний...
04.10.2025 11:29 Ответить
Щось я не бачу тут аналітики. Коли ми в 23 році почали штурм в сторону токмака і мелітополя,те що підори зарилися по самі помідори до всіх розвідок це було охрініти яким сюрпризом. З нашого батальйону залишилася половина за неділю,а то що кацапи сруть там де живуть то це не новина і не аналітика.
04.10.2025 11:57 Ответить
В 23 році зіграй фактор янєлоха оманського з його агентом козирьом: роз рубили по зєлємарафону про контрнаступ, здали всі плани пуйлу, а потім звалили всі невдачі на Залужного.
04.10.2025 12:09 Ответить
Розвідці більше зайнятися нічим?
04.10.2025 11:09 Ответить
Тебе дратують погані новини з росіі?
04.10.2025 11:22 Ответить
Мене дратує що гур хернею мається
04.10.2025 11:23 Ответить
Дратує що СЗР стала схожа на телеграм канал.
04.10.2025 11:25 Ответить
Схоже більше ні на що не здатні.
04.10.2025 11:26 Ответить
Завдання розвідки шукати слабкі місця противника, у всьому, - в нестачі солдат та озброєнь, в падінні добитку нафти, в поганій якості води....

і робити відповідні прогнози та рекомендації для вищого політичного та військового керівництва.
04.10.2025 11:33 Ответить
наприклад, чому хутін так хоче завоювати решту Донецької обл. ?

тому через Слов'нсько-Краматорську агломерацію йде канал водопостачання з Сіверського Дінця в Донецьк і далі в Маріуполь.

вот тобі й вода !
да ?

.
04.10.2025 11:38 Ответить
До чого тут факт що в річках кацапстану забруднена вода і кацапи нею труяться? Тому що ***** хоче завоювати решту Донецької області через канал водопостачання?
04.10.2025 11:46 Ответить
На підставі даної конкретної інформації що СЗР може порекомендувати вищому політичному та військовому керівництва? Поаплодувати?
04.10.2025 11:41 Ответить
за чистою водою хай у тайгу перебираються жити.
04.10.2025 11:11 Ответить
А Об, хіба не через тайгу тече?
04.10.2025 11:30 Ответить
Обь починають засирати ще від самого Салєхарда, тому на траверзі Новосібірська її вживати неможливо, а за чистою треба лізти у тайгу на притоки тіпа Югана, Чулима, Кєті...
04.10.2025 12:08 Ответить
болотним тварям чиста вода не треба ,вони звикли
04.10.2025 11:11 Ответить
Нах вода, ДАЕШЬ ВОДКУ !!!! Пили, пьют и пить будут ! Это, как дышать.
04.10.2025 11:49 Ответить
Чому критична. Хороша ситуація.
04.10.2025 11:23 Ответить
***** має виконати такі завдання
1. Продати якнайбільше нафти та газу Китаю за зниженими цінами
2. Напоїти китайців чистою водою з Байкалу
3. Очистити территорію росії і окуповані території України від населення для Китаю.

Так що і війна і хрінова вода для рабсіян і її відсутність на окупованих територіях - все вписується у виконання цих завдань.
04.10.2025 11:23 Ответить
предки з болота пили
04.10.2025 11:26 Ответить
Це їх не турбує. Головне, щоб доступ до бояри був.
04.10.2025 11:28 Ответить
Пофіг що там на росії з водою хай вони всі виздихають, до цього біосміття яке підтримує кривавий фашиський режим терориста путіна жодного жалю.
04.10.2025 11:30 Ответить
Ми залюбки із цим допоможемо. Після знищення всіх НПЗ та МНП вода і повітря на балалайні стануть чистіше, а лопатоїди пересуватимуся лише пішки та на свинях і собаках - ЗОЖ, бляха-муха.
04.10.2025 11:33 Ответить
найнебезпечніші річки - Волга, Об, Дніпро. Тобто росіяни зверху зливають в Дніпро навмисно величезну кількість відходів?
04.10.2025 11:46 Ответить
 
 