Ситуация с питьевой водой в России - критическая: каждый девятый россиянин не имеет доступа к чистой воде, - СЗР
Каждый девятый житель РФ не имеет чистой питьевой воды. В прошлом году 11 тыс. человек умерли, 1,4 млн заболели из-за загрязнения воды, самые опасные реки - Волга, Обь, Днепр.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Еще 1,4 млн человек заболели: в 35,1% случаев диагностированы болезни органов пищеварения, в 27% - мочеполовой системы, в 13,3% - кожи и подкожной клетчатки.
Статистика высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водных объектов в стране-агрессоре значительно возросла: за год выявлены 3095 случаев на не менее чем 334 водоемах.
56% загрязнений зафиксированы в бассейнах рек Волга и Обь. Высокий уровень наблюдается также в Днепре, Енисее (включая приток Ангару), Дону, Амуре, Неве и Урале.
Всего в прошлом году неблагоприятные факторы окружающей среды в РФ стали причиной около 20,3 тысячи смертей и 2,8 млн случаев заболеваний. По сравнению с 2022 годом смертность выросла на 37%, количество заболеваний - на 30%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
і робити відповідні прогнози та рекомендації для вищого політичного та військового керівництва.
тому через Слов'нсько-Краматорську агломерацію йде канал водопостачання з Сіверського Дінця в Донецьк і далі в Маріуполь.
вот тобі й вода !
да ?
.
1. Продати якнайбільше нафти та газу Китаю за зниженими цінами
2. Напоїти китайців чистою водою з Байкалу
3. Очистити территорію росії і окуповані території України від населення для Китаю.
Так що і війна і хрінова вода для рабсіян і її відсутність на окупованих територіях - все вписується у виконання цих завдань.